Grande Fratello Vip: Eliana Michelazzo si scaglia contro il reality

Eliana Michelazzo si è scagliata contro il Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: lo sfogo di Eliana Michelazzo contro il programma

Eliana Michelazzo è stata una grande protagonista dei talk di Barbara D’Urso e non solo nei mesi passati. Tutti sanno, ormai, la vicenda nella quale è stata coinvolta. Si tratta della truffa di Mark Caltagirone e di Pamela Prati. La showgirl faceva interviste su interviste raccontando la sua nuova vita con Mark e i bambini presi in affidamento.

Ma nulla di tutto quello che ha raccontato era vero. Mark non esiste, ma era soltanto un nome usato da qualcuno per delle chat. Allo stesso modo, anche Eliana Michelazzo era impegnata da 10 anni con un certo Simone Coppi, che non aveva mai visto ma con il quale aveva una corrispondenza continua.

Vi ricorderete che questa vicenda è stata un vero e proprio vaso di pandora dal quale sono emersi raggiri, truffe, aggressioni ed ora tutto è in mano ad avvocati e tribunali. Ad ogni modo, Eliana è stata recentemente ospite alla trasmissione Il Punto con Manila Gorio ed è stata molto dura nei confronti della tv e del Grande Fratello Vip:

Mi sono sentita usata dalla tv e voglio la mia opportunità di riscattarmi. Il Grande Fratello Vip non mi ha chiamata ma io mi sarei aspettata da loro un invito per far conoscere la vera Eliana.

Infatti, Eliana aveva chiesto anche a Barbara D’Urso di poter partecipare alla sua versione del reality, ma senza risultato.

Le accuse a Massimo Giletti e Pamela Prati

Eliana non si è fermata al generale, ma è scesa nei particolari raccontando come sono andate le cose anche con Massimo Giletti. Il conduttore, dopo i talk nei salotti di Barbara D’Urso, si è occupato della vicenda di Pamela Prati invitando solamente la showgirl nella sua trasmissione. Ecco le parole di Eliana:

Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto Giletti a non invitarmi.

Secondo lei il colpevole di tutto è e rimane Pamela Pericciolo, sua collega dell’agenzia che gestiva e entrambe manager di Pamela Prati. Ricordiamo che Eliana ha denunciato Pamela Pericciolo perché è convinta che dietro ai profili social falsi che contattavano i vip ci fosse sempre e solo lei. (Continua dopo la foto)

Grande Fratello Vip: i concorrenti ufficiali

Eliana, dunque, non è stata presa in considerazione da Alfonso Signorini, il quale per la quarta edizione del Grande Fratello Vip ha scelto una rosa di concorrenti molto famosi. Per il momento sono stati ufficializzati pochi nomi: Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonio Zequila.