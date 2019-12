Grave lutto per Romina Power, il messaggio di addio su Instagram: ‘Lui era amore…’ [FOTO]

Doppio lutto per Romina Power: dopo l’ex suocera Jolanda anche un caro amico

Un paio di settimane fa Al Bano Carrisi è stato colpito da un gravissimo lutto, ovvero la perdita della madre 96enne Jolanda Ottino. In quell’occasione l’ex moglie Romina Power non ha raggiunto Cellino San Marco per le esequie dell’ex suocera giustificandosi su Instagram di non poter camminare.

Tuttavia la cantante statunitense ha espresso dei bellissimi pensieri per la donna che per oltre 30 anni le ha fatto da seconda madre. Ora l’artista americana è stata colpita da un altro lutto. Non si tratta di un parente, ma di una persona buddista che lei conosceva benissimo.

Il messaggio di cordoglio della cantante statunitense su Instagram

Da qualche giorno Romina Power e la quartogenita Romina Junior si trovano in Croazia. Infatti le due sono andate a trovare Cristel Carrisi e i suoi figli Kai e Cassia Ylenia Luksic a Zagabria. A quanto pare trascorreranno lì le feste natalizie. Ma nelle ultime ore la cantante americana è stata informata della morte di una persona a lei molto cara.

A rendere noto il lutto è stata la stessa ex moglie di Al Bano attraverso un post sul suo account Instagram. Oltre alla foto del compianto, la donna ha scritto un messaggio di cordoglio e la speranza della sua reincarnazione. Ricordiamo, infatti, che la Power non è cattolica, bensì buddista:

“Ram Dass ha lasciato il suo corpo . Aveva 88 anni. L’ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione 🙏”.(Continua dopo il post)

Romina Power a Sanremo 2020?

Nel frattempo si avvolge nel mistero la partecipazione di Romina Power alla 70esima edizione del Festival di Sanremo insieme all’ex marito Al Bano Carrisi. E se quest’ultimo a Porta a Porta di Bruno Vespa ha dato la sua conferma come ospite d’onore, la cantante americana in un’intervista ha detto che per il momento non c’è nulla di certo.