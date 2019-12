Uomini e Donne: spuntano i commenti social tra Juan Luis e la sorella di Armando Incarnato

Ecco alcuni commenti che Juan Luis si è scambiato su Facebook con la sorella di Armando Incarnato

Uomini e Donne: scontro tra Juan Luis e Armando Incarnato

Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una lite piuttosto accesa tra Armando Incarnato e Juan Luis Ciano, il corteggiatore di Gemma Galgani. Armando ha iniziato ad attaccare l’uomo dicendo che sta prendendo in giro Gemma e che lo sa per certo visto le sua chat con altre donne. Infatti, Juan Luis pare si scambi continui messaggi con una signora di Firenze e con altre. Armando ha portato le prove di una di queste, essendo sua sorella. Tra la sorella e Juan Luis c’è stato un incontro e una fitta corrispondenza.

Ovviamente, Armando sostiene che Juan si sia comportato molto male e che continui a mentire e a prendere in giro le persone, mentre Juan si difende dicendo di intrattenere delle semplici amicizie. Tuttavia, nel web è apparso qualche dettaglio in più.

I commenti di Juan Luis alla sorella di Armando

Nonostante non siano state fatte vedere le chat tra Juan e la sorella di Armando, quest’ultimo le ha fatte vedere a Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno confermato che Juan ci stesse provando. Tuttavia, gli opinionisti non hanno visto niente di male. Armando, invece, sostiene che lui sia interessato a donne ben più giovani, visto che sua sorella ha 44 anni e che, di conseguenza, non sia per nulla interessato a Gemma.

Nel web alcuni utenti social sono andati alla ricerca di qualche indizio pubblico che dimostrasse il contatto tra Juan e la sorella di Armando. Infatti, sono stati trovati alcuni commenti che l’uomo ha scritto su Facebook alla donna. Come segnala il sito Gossip e Tv c’è un commento del 28 agosto 2019 che recita così:

Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. IL SOGNO PROIBITO.

La riposta della donna è stata questa:

Ed io a te… sei un “Lord”… grazie di cuore.

Poi c’è un altro commento, datato 31 ottobre 2019, in cui Juan le ha scritto: “Sei splendida“. Che cosa ne pensate di questa vicenda?

I dubbi di Gemma Galgani

Dopo le segnalazioni su Juan e i consigli delle altre dame, Gemma è sprofondata in uno sconforto totale. La dama era piena di entusiasmo nella conoscenza con Juan, ma non si sente desiderata, cercata e amata come lei vorrebbe. Nell’ultima puntata, Gemma ha lamentato la mancanza di passione tra loro ed è uscita dallo studio in lacrime. Juan l’ha raggiunta per poi lasciarla sola dicendo che non era l’uomo giusto per lei. Che cosa succederà a gennaio quando riprenderà la trasmissione?