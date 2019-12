Uomini e Donne: Oscar Branzani attacca di nuovo Eleonora Rocchini sui social

Non è finito lo scontro social tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore

Uomini e Donne: la storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini

Oscar Branzani è stato un tronista di Uomini e Donne circa tre anni fa. Alla fine del suo percorso ha deciso di scegliere Eleonora Rocchini e tra loro è iniziata una relazione molto seria. In questi tre anni hanno condiviso l’amore e anche il lavoro e spesso sono andati insieme contro la redazione di Uomini e Donne, in particolare a Raffaella Mennoia, che non li ha più invitati nel programma.

Tuttavia, dopo tre anni è iniziato un periodo di crisi e sui social sono volate frecciatine e insulti da entrambe le parti. Alla fine si sono lasciati, ma nella disputa è intervenuta anche la sorella dell’ex tronista che ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti. Eleonora ha iniziato una relazione con il suo ex fidanzato.

Oscar Branzani: la frecciatina ad Eleonora Rocchini

Dopo gli scontri furiosi sui social, le accuse, le promesse di denunce e il silenzio, Oscar Branzani ha deciso di scrivere un’altra chiara frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata. Ecco che cosa ha scritto l’ex tronista nelle sue storie di Instagram:

Ti rendi conto di essere fortunato solo dopo aver realizzato che una m***a invece di scegliere te sceglie un suo simile.

Al sito di gossip IsaeChia.it è arrivata una segnalazione, così come a Deianira Marzano. Eleonora Rocchini aveva detto di essere dispiaciuta per tutto quello che era successo e aveva fatto intendere di aver interrotto la relazione con Nunzio, ex fidanzato di Dalila, la sorella di Oscar. Invece, a quanto pare, la rottura non c’è mai stata e i due stanno continuando la loro relazione.

Alla luce di queste segnalazioni, sembra proprio che il messaggio di Oscar sia rivolto a loro due, non vi pare? Che cosa ne pensate di questa storia?

Le giustificazioni di Eleonora

Eleonora ha scritto su Instagram che si vergognava di quello che era successo tra lei e Nunzio perché considerava Dalila come una sorella. Tuttavia, non ha potuto fermare quello che c’è stato. D’altra parte ha pensato di essere un po’ egoista anche dopo essere stata tradita più volte da Oscar. Secondo lei, Oscar non l’ha rispettata e non soltanto per aver avuto altre donne, ma anche per averla aggredita fisicamente e psicologicamente. Per queste dichiarazioni Oscar ha deciso di denunciare Eleonora.