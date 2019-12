Una Vita anticipazioni Spagna: Celia perde il bambino per colpa di Trini

Le anticipazioni di Una Vita che provengono dalla Spagna rivelano che, molto presto, Celia sarà spiazzata da un dolore tremendo. La donna, dopo essere guarita dal virus dell’Hoyo, scoprirà di essere rimasta incinta di Felipe. Notevole quanto fugace sarà la gioia provata per questo lieto evento.

Purtroppo, infatti, Celia perderà il bambino mentre sarà intenta a svolgere delle faccende per conto della sua amica Trini. Questo la porterà a trarre delle conclusioni davvero estreme nei riguardi della giovane.

Una Vita: Celia scopre di essere incinta

Nelle puntate attualmente in onda in Italia di Una Vita stiamo assistendo alla triste notizia scoperta da Celia in merito al suo stato di salute. La donna, purtroppo, ha contratto il virus dell’Hoyo e, molto presto, si ammalerà anche Felipe. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna di Una Vita, però, svelano che i due riusciranno a cavarsela. A seguito di una lunga convalescenza, infatti, riacquisiranno le forze al punto da concepire anche un figlio.

Celia, infatti, apprenderà di essere incinta nonostante i medici le avessero detto di essere sterile. La protagonista, dunque, sarà felicissima di condividere la novella insieme a Lucia e Trini. Anche quest’ultima scoprirà di essere incinta, tuttavia, dopo poco tempo si ammalerà e sarà costretta ad un riposo forzato. Proprio allo scopo di non farla affaticare Celia incomincerà a svolgere delle faccende al suo posto.

Anticipazioni dalla Spagna: Celia perde il bambino e accusa Trini

La giovane donna di Felipe, dunque, offrirà il suo aiuto alla migliore amica, ma un triste avvenimento sconvolgerà la sua vita. Proprio mentre sarà intenta a svolgere una commissione per conto di Trini, infatti, la fanciulla avrà un malore e sarà immediatamente portata all’ospedale. In tale sede, scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo.

Le anticipazioni della Spagna di Una Vita rivelano che Celia non riuscirà a superare questa perdita in modo semplice. Il rammarico e il dolore saranno così forti al punto che la giovane finirà per incolpare la sua amica Trini della perdita del bambino. Questo, dunque, porterà le due dame a prendere delle posizioni molto importanti che le condurranno verso una strada senza uscita.