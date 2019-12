Temptation Island: Katia scrive una dolce dedica all’ex fidanzato Vittorio

Katia Fanelli ha fatto una dedica molto dolce al suo ex fidanzato Vittorio Collina. Ecco le parole della ragazza ‘fotonica’

Temptation Island: Katia pensa ancora a Vittorio

Katia e Vittorio sono stati una delle coppie protagoniste della sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Il programma è andato in onda l’estate scorsa su Canale 5 e la storia tra Katia e Vittorio ha colpito molto il pubblico.

Infatti, dal video di presentazione sembrava essere Katia quella da mettere alla prova. La ragazza, che si definisce “fotonica”, voleva pensare prima a se stessa e poi agli altri e quindi Vittorio voleva essere sicuro dei sentimenti che c’erano da parte sua.

Invece, nel villaggio, nonostante Katia fosse esuberante con tutti i tentatori, alla fine è stato Vittorio che si è avvicinato pericolosamente ad una tentatrice. Lei è Vanessa e tra loro c’è stato anche un bacio. Non solo, alla fine del programma Vittorio, nonostante avesse davanti a sé una Katia in lacrime che gli dichiarava amore, lui ha deciso di lasciarla per iniziare una storia con Vanessa.

A distanza di mesi Vittorio vive la sua frequentazione con l’ex tentatrice, mentre Katia non perde occasione per dire che ripensa a lui e che le manca molto. Recentemente ha condiviso sui social una dolce dedica per lui.

La dedica di Katia

Katia non ha mai nascosto quello che pensava e provava. L’ha fatto anche in questi giorni, quando ricorreva l’anniversario della storia con Vittorio. La ragazza fotonica ha condiviso sui social una foto di loro due insieme e ha scritto un lungo messaggio. Eccolo:

Oggi sarebbero dovuti essere 3 anni assieme. Nonostante tutto mi sento di esprimere qui quello che penso e che provo alla fine della nostra storia. Sono stata sempre schietta nella vita, ho sempre esposto i miei sentimenti senza paura dei giudizi e senza vergogna perché quello che provo lo voglio rendere ancora pubblico. Quello che provo è tanto e per quanto io possa starci male i ricordi e le emozioni di questi anni non si possono dimenticare e un vero sentimento non può svanire dall’oggi al domani.

E poi ancora:

Ho sempre stimato lui come persona, ho sempre dimostrato a modo mio cosa provassi per lui… per me era tutto e oggi non averlo più con me mi fa male. Anche se sto piangendo voglio ricordare noi e questo grande amore che c’è stato con il sorriso perché è impossibile dimenticarlo.

Che cosa ne pensate di quello che Katia continua a dimostrare a Vittorio? Vorreste vederli di nuovo insieme?

Vittorio molto duro nei confronti di Katia

Vittorio ha avuto un cambio di comportamento radicale nel programma. Se prima si diceva innamorato perso della sua Katia, dopo aver visto i primi video su di lei, ha iniziato a usare parole molto dure nei suoi confronti. Infatti, anche Katia, trovandosi davanti una persona che quasi non conosceva, ha messo in dubbio i sentimenti del suo ex fidanzato per lei. Anche a seguito di questa dedica che lei gli ha scritto, lui ha “promesso” che a breve parlerà. Ovviamente, i suoi toni erano del tutto negativi. Che cosa avrà da rivelare?