‘Sono esaurita…’: Serena Enardu sbotta prima di Natale, lo sfogo della concorrente di Temptation Island Vip

Serena Enardu agitata prima del Santo Natale: ecco il motivo

Il Santo Natale è quasi alle porte, quindi in tanti si prodigano a raggiungere le proprie città d’origine per trascorrere le feste insieme alla propria famiglia, o con le perse a cui si vuol bene. Per Serena Enardu sarà una festa differente rispetto agli ultimi anni, infatti la passerà da single dopo la rottura con il suo storico fidanzato Pago.

I due, infatti, dopo la partecipazione di Temptation Island Vip 2 hanno deciso di lasciarsi. E se lei non ne vuole più sapere nulla, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 4 a Verissimo ha detto di essere ancora innamorato dell’ex tronista di U&D.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo IG

Attraverso il suo account Instagram, qualche ora fa Serena Enardu si è sfogata così:

“Quanto manca alla fine di questa maledetta corsa alla ricerca dei regali? Sono esaurita!!!”.

In poche parole l’ex concorrente di Temptation Island Vip 2 è molto ansiosa per via dell’imminente Santo Natale per via dei regali dell’ultimo minuto per gli amici e/o i famigliari.

“Tutti ormai hanno tutto. Basta non cercare cose ‘utili’, quelle ‘inutili’ non riescono a comprarle? Sarebbe carino mettere la letterina di Babbo Natale sui social invece delle foto”,

ha detto l’ex compagna del cantautore sardo Pago.

Dove passeranno il Natale Serena Enardu e l’ex fidanzato Pago?

Come accennato prima, la relazione sentimentale tra Serena Enardu e Pago si è conclusa con l’ultimo falò a Temptation Island Vip 2. In quell’occasione i due hanno deciso di prendere due strade differenti. Per Natale il prossimo inquilino della casa di Cinecittà per il GF Vip 4 starà insieme al figlio avuto con la nota soubrette Miriana Trevisan come ha fatto sapere su IG. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne, sempre nel suo sfogo sul social network ha detto questo: