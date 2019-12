GF 15, Alberto Mezzetti confessa: ‘Tra me e Barbara D’Urso c’è stato molto di più’

Alberto Mezzetti ha raccontato che cosa c’è stato davvero con Barbara D’Urso. Ecco le parole dell’ex gieffino

Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti confessa quello che c’è stato con Barbara D’Urso

Chi segue il Grande Fratello e, in generale, i programmi di Barbara D’Urso, sa che da un po’ di tempo c’è una polemica in corso. Il vincitore del Grande Fratello 15, un’edizione importante che ha visto il ritorno di Barbara D’Urso al timone, continua a lanciare accuse nei confronti della conduttrice.

Alberto Mezzetti nei mesi scorsi si è lamentato di non essere più stato invitato nelle trasmissioni di Barbara e che lei non avesse nemmeno detto che era stato scelto per il Grande Fratello brasiliano.

Nonostante i messaggi sui social, le lettere sui settimanali, Barbara D’Urso ha deciso di non replicare e non menzionare mai Alberto. Quest’ultimo, però, non si è arreso e ha continuato a dire che tra loro c’era stato un bel rapporto. A distanza di tempo, l’ex gieffino ha voluto svelare qualcosa di più.

Alberto confessa: ‘Tra me e Barbara D’Urso c’è stato molto di più’

Alberto, poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha fatto una rivelazione. Ha svelato che con Barbara D’Urso non c’è stata soltanto una cena, ma di più. Ecco le parole dell’ex gieffino:

La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio. L’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo.

Poco dopo ha anche spiegato meglio i motivi che l’hanno portato a fare questa confessione. Infatti, in una Instagram Story ha spiegato che non aveva nessuna intenzione di speculare su questa notizia, ma:

avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Alberto? Come reagirà Barbara D’Urso?

Le dichiarazioni di Alberto

Alberto aveva dichiarato di essere uscito a cena con Barbara D’Urso e di sentirla spesso per telefono. Secondo lui c’erano delle promesse, ovvero un ruolo da opinionista nelle sue trasmissioni. Tuttavia, all’inizio della nuova stagione televisiva Barbara non l’avrebbe più contattato e non avrebbe più risposto ai suoi messaggi e alle sue chiamate.

Alberto ha lamentato anche i servizi su altri ex gieffini delle sue edizioni e il silenzio riservato a lui, nonostante “avesse contribuito ad alzare lo share dell’edizione brasiliana e fosse adatto a questo tipo di programmi”. Ma come mai la conduttrice ha scelto di prendere le distanze da lui e di non menzionarlo più?