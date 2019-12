Alberto Mezzetti sgancia una bomba su Barbara D’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più”

Vi ricordate di Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso? Il ragazzo, tempo fa, fu associato ad un ipotetico flirt con la conduttrice Mediaset, sta di fatto che andarono anche a cena insieme.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso fino a questo momento, mai nulla di più era trapelato dalle loro bocche. A distanza di parecchio, però, Mezzetti ha deciso di rompere il silenzio e di svelare un retroscena inedito in merito a quel periodo.

La confessione di Alberto Mezzetti

In queste settimane, il nome di Barbara D’Urso è spesso accostato a diversi flirt, il primo è stato quello con Filippo Nardi, adesso è spuntato nuovamente quello con Alberto Mezzetti. Il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello non ha mai nascosto di provare una fortissima attrazione nei confronti della conduttrice. Proprio per tale ragione, in occasione della sua vittoria, la padrona di casa gli disse che avrebbe accettato un invito a cena da lui.

Ebbene, questa famosa cena ci fu, ma cosa sarà successo davvero? Fino ad oggi, entrambi i protagonisti sono sempre stati molto reticenti in merito a quell’incontro. Alberto, però, ha scelto di parlare ed ha svelato che dopo la cena ci fu molto di più di quanto trapelato. Questa confessione, ovviamente, sta facendo il giro del web generando parecchio sgomento.

Barbara D’Urso chiusa in un rigoroso silenzio

Il protagonista, attraverso dei post e delle Instagram Stories, ha spiegato di non aver nessun interesse a lucrare sulla vicenda. Ad ogni modo, ha sentito la necessità di palesare questa situazione poiché il suo obiettivo è quello di tornare in televisione. In molti, però, gli avevano detto che per poterlo fare avrebbe dovuto mettere i puntini sulle i su alcune questioni e, a quanto pare, il ragazzo li ha messi.

Alberto Mezzetti, però, ci ha tenuto a spiegare di non aver voluto fare nessuno sfregio a Barbara D’Urso, anzi, per amore di verità si è voluto liberare di un peso che si portava dietro da un po’ di tempo. Per il momento non è noto quali siano “le cose in più” accadute quella sera tra l’ex gieffino e la conduttrice, così come non è nota la reazione della D’Urso a queste dichiarazioni.