Il Paradiso delle signore spoiler gennaio: il segreto di Angela viene a galla

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda nel mese di gennaio 2020, assisteremo a dei grossi colpi di scena secondo gli spoiler. Al centro dell’attenzione ci sarà la nuova arrivata Angela che, sin dal primo momento, ha lasciato intendere che nascondesse qualcosa di importante.

La ragazza sarà così provata dalla situazione che deciderà di rivelare tutto a Riccardo. Il ragazzo, ovviamente, rimarrà spiazzato dalla notizia, ma farà di tutto pur di aiutare la protagonista a raggiungere il suo obiettivo.

Spoiler Paradiso delle signore: Angela fa una confessione a Riccardo

Il personaggio di Angela desterà molto scompiglio stando agli spoiler di gennaio de Il Paradiso delle signore. La soap opera ambientata a Milano, infatti, sarà scombussolata dalla scoperta di un inaspettato segreto custodito dalla cameriera. La fanciulla, infatti, ha un figlio del quale nessuno era a conoscenza. La notizia, ovviamente, lascerà spiazzati tutti i protagonisti, in particolar modo Riccardo.

Il giovane, in realtà, aveva già sospettato qualcosa dalle ultime conversazioni avute con la nuova arrivata. Ad ogni modo, Angela confesserà al Guarnieri di non sapere assolutamente che fine abbia fatto il ragazzino. Per tale ragione, paleserà la volontà di mettersi sulle sue tracce e trovarlo. Riccardo deciderà di aiutare la donna nell’impresa e questa nuova alleanza porterà i due ad avvicinarsi davvero molto.

Tarme gennaio 2020: Federico torna nella soap

Di questa strana vicinanza, ovviamente, Ludovica non sarà affatto felice. La figlia di Flavia, infatti, continuerà a fare di tutto pur di allontanare il suo fidanzato dalla cameriera.

Questo, però, non sarà l’unico colpo di scena che si verificherà nel corso delle puntate di gennaio del Paradiso delle signore, gli spoiler svelano che anche Clelia si troverà a prendere un’importante decisione. La Calligaris, infatti, deciderà di restare a Milano. Il personaggio di Francesca Molinari, infatti, non metterà più piede all’interno della soap opera.

Le prossime puntate della soap opera saranno caratterizzate anche dal ritorno di Federico Cattaneo. Il ragazzo, infatti, per tutto questo tempo è stato lontano dalla città a causa del servizio militare. Ad ogni modo, nel corso del prossimo mese sarà molto più presente. Questo cosa implicherà per Roberta e Marcello?