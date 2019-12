Sonia Bruganelli nella bufera, il regalo milionario chiesto a Bonolis non piace: web in rivolta

Sonia Bruganelli esprime il suo desidero a Paolo Bonolis per Natale

Da tempo ormai la moglie di Paolo Bonolis è soggetta a numerose critiche sui social. Pochi giorni fa, proprio Sonia Bruganelli ha postato sul suo profilo una foto che ha fatto innervosire ancora una volta i propri seguaci scatenando un vero e proprio putiferio.

Tutti sanno che la signora è amante del lusso e della bella vita. A tal proposito, Sonia non si è risparmiata nemmeno a Natale dove ha chiesto a suo marito un regalo davvero milionario.

L’orologio che Sonia Bruganelli ha richiesto a Paolo Bonolis

Non avendo più l’età per scrivere la letterina a Babbo Natale, Sonia Bruganelli si è rivolta direttamente a suo marito, pubblicando il tutto su Instagram. Nonostante la sua vita privilegiata e la sua posizione economia è molto difficile accontentarla e proprio come tutti noi anche la moglie di Paolo ha il suo desiderio nascosto. Di cosa si tratta?

Quello che desidera la signora Bonolis è un orologio prettamente lussuoso. Appartenente alla collezione Nautilus del brand Patek Philippe. L’orologio è composto in acciaio con fondo cassa in cristallo di zaffiro, quadrante blu e cifre in oro. Ovviamente il tocco di classe sta nella presenza dei 56 diamanti incastonati al suo interno. (Continua dopo la foto)

Una richiesta molto particolare quella della Bruganelli ma bisognerà vedere se Paolo esaudirà il suo desiderio…

“Caro Babbo Natale… ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”

Ecco quanto costa il lussuoso orologio

Nell’attesa di scoprire se Paolo Bonolis regalerà l’orologio a sua moglie, possiamo rivelare quanto costa l’oggetto del desiderio. A quanto pare, il piccolo capriccio di Sonia Bruganelli ha il valore di un vero e proprio gioiello, circa 30.000 euro. Ovviamente, leggendo i commenti ricevuti sotto al post, anche in questo caso i suoi follower non si sono risparmiati. In tanti l’hanno accusata di essere falsa, ridicola e di pensare solo ai soldi di Paolo.