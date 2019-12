Una Vita, anticipazioni puntata di venerdì 27 dicembre: Celia in gravi condizioni

Appuntamento del venerdì della soap opera spagnola di Canale 5

Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time.

Cosa vedremo dopo Natale e Santo Stefano, ossia nel prossimo episodio che andrà in onda venerdì pomeriggio 27 dicembre 2019, subito dopo il Tg5 Giorno? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate.

Spoiler Una Vita: Celia Alvarez Hermoso malata, ritorna Marcelina

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Una Vita Acacias 38 in onda venerdì pomeriggio 27 dicembre 2019, svelano che Lolita inizia a pensare di rimandare le sue nozze. In questo modo la datrice di lavoro Celia potrà guarire. Ma la moglie di Felipe le chiederà di non fermare i preparativi per lei.

La domestica e Antoñito procederanno quindi con l’organizzazione del matrimonio. Ma i due innamorati saranno ignari che presto si troveranno davanti un nuovo ostacolo, ossia l’arrivo di Ceferino. Nel frattempo farà il suo ritorno ad Acacias Marcelina: la ragazza che aveva cercato di conquistare invano Jacinto.

Lei sarà decisa a portare a termine la sua missione. L’innamorata verrà a conoscenza suo malgrado che il domestico è tornato a pascolare le pecore. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima soap opera spagnola di Canale 5.

Una Vita: Padre Telmo vuole lasciare il sacerdozio per salvare Lucia da Samuel

Le storie della soap opera iberica Una Vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani sui canali Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, dicono che Padre Telmo Martinez chiederà consiglio a Fra Guillermo.

Il tutto dopo essersi reso conto di essere follemente innamorato di Lucia Alvarado. Il prete, infatti, sarà indeciso se lasciare il sacerdozio, in quanto vuole salvare la ragazza dalle grinfie del perfido Samuel Alday. Cosa accadrà dopo?