Il Segreto, anticipazioni puntata di venerdì 27 dicembre: Francisca si vendica di Severo e Carmelo

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. La programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica dopo Una Vita.

Cosa accadrà nella puntata prevista venerdì pomeriggio 27 dicembre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset? Per scoprirlo leggete l’intero articolo dove troverete tutte le anticipazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Spoiler Il Segreto: il piano di vendetta di Donna Francisca Montenegro

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo in onda venerdì pomeriggio 27 dicembre 2019, svelano che Mauricio Goday ha ripreso conoscenza. Per questo motivo Donna Francisca non solo potrà tirare un sospiro di sollievo ma sarà pronta a passare all’attacco.

La Montenegro, infatti, ordinerà al suo capomastro di mentire e di dire a tutti, soprattutto a Raimundo Ulloa, di non ricordare nulla sull’attentato. La matrona ha in mente un piano diabolico per cogliere di sorpresa Carmelo Leal e Severo Santacruz. Quest’ultimi, certi di non essere scoperti, abbasseranno la guardia. Il sindaco di Puente Viejo, però, avrà già provveduto a mettere il caro amico e la sua famiglia sotto sorveglianza.

Il primo cittadino conosce molto bene le tattiche della dark lady e stavolta, forse non sarà facile vendicarsi. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la telenovela iberica di Canale 5.

Il Segreto anticipazioni: Maria Castaneda ha una forte infezione alle vertebre

Stando agli ultimi spoiler della soap opera spagnola Il Segreto, Lola confesserà di aver assassinato suo padre. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio 2020 ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Maria Castaneda in seguito ai malori avvertiti negli scorsi episodi verrà visitata dal dottor Zabaleta che le diagnosticherà una forte infiammazione alle vertebre. Cosa le accadrà?