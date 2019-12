Oroscopo Paolo Fox del 24 dicembre: le previsioni della Vigilia di Natale per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 dicembre riporta novità a dir poco interessanti. I nativi dell’Ariete devono recuperare i sentimenti. Per le persone del Leone è una giornata piuttosto attiva e interessante. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 24 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata tranquilla. La prima cosa che dovete fare in questo martedì è recuperare i sentimenti. Le coppie che hanno avuto due settimane critiche, ora possono riconciliarsi e programmare il futuro. Il 2020 sarà un anno di riferimento.

Toro – In questa Vigilia di Natale dovete fare attenzione a livello economico. Anche se ultimamente avete speso un po’ di più, il 2020 sarà un anno di buoni investimenti. Da gennaio in poi, le stelle saranno sempre pronte a sostenervi.

Gemelli – Giornata piuttosto faticosa, preludio di un Natale che comporta un po’ di noia. Siccome siete persone che odiano annoiarsi, è normale che dovete affrontare qualche problema. Dovete fare attenzione alla vostra forma fisica, che non è immune ai malanni stagionali.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giove e Saturno in opposizione creano difficoltà nella vostra vita. Nel campo lavorativo avete la sensazione che qualcosa è cambiato, vi sembra che si siano molte opposizioni: voi contro chi? Non esagerate.

Leone – Giornata attiva, interessante. Il giorno di Natale risulterà molto valido. Le stelle proteggono il vostro segno, presto arriverà un regalo inaspettato. Avete bisogno di un grande amore ma Venere in opposizione parla di sentimenti non corrisposti.

Vergine – In questa giornata dovete fare molta attenzione. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di frequentare persone che sentite più vicine e di evitare conflitti familiari. Potreste discutere per motivi banali, per tale ragione dovete armarvi di pazienza e prudenza.

Previsioni di martedì 24 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Coloro che hanno avuto tensioni sul lavoro devono cercare di dimenticarle. Ultimamente, il campo professionale è stato piuttosto difficile da gestire, tanto che qualcuno ha voluto prendersi una pausa dal lavoro. Ci sono cambiamenti in vista, magari un contratto che scade entro primavera del 2020. Ben presto le cose si sistemeranno da sole.

Scorpione – Giornata sottotono. Molti di voi si sono accorti che tutto costa molta fatica. Coloro che dormono bene la notte, al mattino si svegliano stanchi. Quando avete tante cose da fare, spesso vi riducete all’ultimo, e questo vi porta ansia e confusione. Le giornate migliori di questa settimana saranno il 25 e il 26 dicembre.

Sagittario – Si avvicina un Natale decisamente interessante, molti di voi lo trascorreranno in maniera insolita. Queste 48 ore portano una bella energia in amore, nelle relazioni interpersonali.

L’oroscopo di Paolo Fox della Vigilia di Natale da Capricorno a Pesci

Capricorno – Fino a venerdì, molti di voi incontreranno l’anima gemella. In amore, avete voglia di recuperare il tempo perduto, mentre chi ha vissuto una crisi potrà risolverla. Situazione difficile nel campo lavorativo, ma non dovete preoccuparvi perché siete protetti.

Acquario – In questa giornata, le stelle aiutano coloro che vogliono innamorarsi. Grazie a Venere favorevole, arriverete a un weekend molto importante per i sentimenti. In più, le amicizie torneranno protagoniste.

Pesci – Cercate di vivere le giornate natalizie con serenità, altrimenti si rischia di pensare al passato, ai propri cari che non ci sono più. Insomma, sentirete la malinconia pervadere il vostro corpo. Una malinconia molto bella perché in qualche modo è portatrice di ricordi che dobbiamo tenerli sempre vivi. Ricordare fa bene ma senza esagerare. Cercate di stare sereni.