Il Paradiso delle Signore al 3/01: Salvatore chiede la mano di Gabriella

Il Paradiso delle Signore 4 riprenderà la consueta programmazione a partire dal 30 dicembre 2019, con tante nuove trame e novità. La soap opera più amata di Rai 1 continua a conquistare il pubblico del primo pomeriggio, grazie alle sue trame intriganti e alla complessa profondità psicologica di ogni personaggio. Di seguito, le anticipazioni delle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Roberta è turbata

Nelle prossime puntate della soap opera, Roberta si confida con Gabriella dopo il bacio che ha dato a Marcello. La giovane donna è confusa e non sa più cosa prova per il fidanzato che, intanto, le ha fatto recapitare una lettera. Clelia e Luciano tornano a lavorare fianco a fianco, tentando invano di gettarsi il passato alle spalle. Ciò però non saprà affatto facile. Nel frattempo, fervono i preparativi per festeggiare Capodanno.

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo Umberto continuare con il suo piano per mettere le mani sul patrimonio di Flavia. Agnese e Armando vengono tenuti sotto osservazione da Rocco e Salvatore, che suggeriscono al loro amico di offrire un posto letto anche a Marcello, così da non destare pettegolezzi. Marcello ovviamente accetterà, anche perché in questo modo potrà stare accanto a Roberta.

Capodanno al Paradiso

Tutti al Grande Magazzino sono in fermento per la festa di Capodanno. Riccardo, Vittorio e Marta si scambieranno regali e pensieri, mentre Luciano e Silvia saranno un po’ malinconici per via della lontananza dei figli. I due però, passeranno delle ore liete. Armando e Agnese si renderanno protagonisti di una romantica cena. Come si evince dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, finalmente Salvatore prenderà coraggio chiedendo a Gabriella di sposarlo.

Rocco invece verrà in possesso della lettera che ha fatto così tanto preoccupare Agnese. Poco dopo, Salvatore scopre che suo padre Giuseppe potrebbe essere sparito. Angela invece sarà intenzionata a ritrovare suo figlio e per raggiungere questo obiettivo, si affiderà ad un investigatore privato. Continueranno i dubbi amorosi di Roberta, divisa tra Federico e Marcello. La ragazza cercherà qualche risposta rifugiandosi in ciò che ama di più, ovvero i libri.

Nelle puntate della prima settimana del nuovo anno de Il Paradiso delle Signore 4, Ludovica continuerà a temere Angela e ne sarà sempre più gelosa. Le due finiranno per avere uno scontro. Aria di tensione anche tra Flavia e Adelaide, che cominceranno a sospettare dei reali sentimenti di Umberto. Infine, una notizia improvvisa e non certo piacevole sconvolgerà Luciano e Silvia. Di cosa si tratterà? Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire tutti i dettagli.