Ognuno è perfetto, ci sarà la seconda stagione? Le rivelazioni di Cristiana Capotondi

La prima stagione di Ognuno è perfetto è terminata lunedì 23 dicembre. Come ogni favola d’amore che si rispetti anche per questa miniserie c’è stato un finale da ‘vissero felici e contenti’’ La serie televisiva diretta da Giacomo Campiotti è stata premiata con ottimi ascolti Tv. Sicuramente, i dirigenti della Rai hanno sfregato le mani, pensando già al futuro della serie televisiva. Ci sarà una seconda stagione? Le dichiarazioni inedite di Cristiana Capotondi fanno ben sperare.

Ognuno è perfetto, la seconda stagione si farà?

Ognuno è perfetto è una miniserie che ha come protagonista Rick, un ragazzo con la sindrome di Down e innamorato della sua collega Tina. A causa del passato di Katarina, lei e sua figlia sono costrette a lasciare l’Italia e a ritornare a Pristina.

Con l’aiuto dei suoi colleghi di lavoro e del padre, Rick parte da Torino per recuperare il suo amore ai confini del Kosovo. Il finale ha commosso migliaia di telespettatori, che sperano con tutto il cuore che la serie televisiva prosegua con una seconda stagione.

I dirigenti della Rai, soddisfatti degli ascolti Tv, hanno subito lanciato l’ipotesi di fare una seconda stagione. Anche Cristiana Capotondi ne ha parlato in un’intervista concessa a Fanpage. L’attrice ha dichiarato di essere favorevole a una seconda stagione e ha aggiunto di essere pronta a vestire i panni di Miriam. Ha confessato di adorare le storie che la stimolano e che le interessano anche nella sua vita privata.

Di Miriam le è piaciuta la forza di affidare un reparto dell’Antica Cioccolateria Abrate ai ragazzi con la Sindrome di Down. In fin dei conti, la Capotondi ha espresso un parere positivo su una presunta seconda stagione. Ora tocca alla Rai dare comunicazioni ufficiali in merito. Questo gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down è diventato oramai il beniamino del pubblico.

Replica Ognuno è perfetto: come rivedere tutte le puntate della miniserie

In attesa di annunci ufficiali da parte dei dirigenti della Rai, è possibile rivedere la serie televisiva Ognuno è perfetto. Le tre puntate sono disponibili sulla piattaforma On Demand della Rai oppure tramite l’app RaiPlay per tablet, Smart Tv e smartphone. Tale servizio vi permette di guardare comodamente tutte e 3 le puntate di ‘Ognuno è perfetto’, anche se state viaggiando in treno o autobus.