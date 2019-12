Oroscopo Branko di oggi 24 dicembre 2019: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 24 dicembre 2019 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per la Vigilia di Natale. Giornata dolce per i nativi dell’Ariete, mentre per le persone del Cancro sarà una Vigilia di Natale piena d’amore. Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 24 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata dolce come il Natale. La Vigilia di Natale è illuminata da Luna in Sagittario, che vi consiglia di aggiungere un posto a tavola: arrivano persone simpatiche. In questo martedì è meglio stare lontani dal lavoro, reagite troppo alle critiche. Momenti passionali in amore.

Toro – In questa Vigilia di Natale siete stressati a causa della pressione in Marte contro Urano. Per fortuna avete come amica la Luna e sarà ancora più amichevole nel giorno di Santo Stefano. Dovete essere cordiali con le persone che volete vedere e gli amici che volete chiamare. L’amore diventa ancora più bello accanto all’albero di Natale.

Gemelli – Venere e Marte sono in aspetto bellissimo, in grado di creare nuovi incontri anche all’ultimo momento. I single devono guardarsi attorno. Luna opposta dal Sagittario fa innervosire i coniugi. L’oroscopo di Branko vi invita a trascorrere le feste natalizie con moderazione. Dovete essere prudenti in viaggio ed evitare l’argomento ‘denaro’.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il vostro è un segno che ama profondamente il Natale e la famiglia. Trascorrete la Vigilia con amore grazie a Marte che rende felici anche i giovani. Venere in Acquario risveglia i vostri sentimenti romantici, soprattutto nelle persone di una certa età. Cercate di vivere la giornata senza ansia.

Leone – In questa giornata siete sensibili e gentili. Il vostro cuore verrà ascoltato in famiglia e in amore. Anche se questo amore sembra fragile e piccolo, gran parte dei problemi coniugali sono stati risolti. I single troveranno solo amicizie calde e simpatiche.

Vergine – Le stress accumulato nell’ultimo mese si fa sentire più forte che mai. Giove illumina il Natale e la famiglia, annuncia anche fortuna. Questa sarà molto presente anche giovedì 26 e nei giorni seguenti. Dovete ripararvi dal freddo e dall’umidità: i bronchi sono sensibili.

Previsioni di martedì 24 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’amore splende come la stella d’argento che brilla in cima all’albero di Natale. Sì al divertimento mondano, anche se è pieno di doveri per la casa. Coloro che all’inizio dell’inverno non sono stati proprio in forma, ora possono riscattarsi. Rilassatevi fino al 29 dicembre, magari alle terme.

Scorpione – Anche in questa giornata non mancano opportunità di guadagno, potreste incontrare persone importanti per la carriera. Magari potreste spostare l’appuntamento a dopo il 26 dicembre, quando la Luna nuova transita in Capricorno, seguita da Mercurio. Se volete passare una bella Vigilia di Natale, trascorretela in posti di mare o negli ambienti dove si respira amore.

Sagittario – Fino a domani avete il privilegio della Luna. Siete all’inizio di un periodo che andrà alla grande: viaggi, amicizie, invenzioni, progetti. Nettuno vi fa diventare nostalgici, e la nostalgia fa bene al cuore.

L’oroscopo di Branko della Vigilia di Natale da Capricorno a Pesci

Capricorno – Quest’anno avete la fortuna di Giove nel segno, con Saturno, Venere e Marte in aspetto positivo. Giovedì nasce la vostra personale Luna nuova. Siete gratificati dagli influssi che vi faranno compagnia nella vostra vita. Non dovete avere fretta, ogni cosa arriva.

Acquario – Non dimenticate i buoni propositi che farete la notte di Natale. Venere nel segno è in litigio con Marte ma è in grande complicità con Luna nel Sagittario. Potreste conoscere una persona, grazie a una presentazione. Male non fa tentare un che al tavolo verde.

Pesci – L’amore vi segue ovunque, come un’ombra. Concedetevi un po’ di passionale intimità: Marte, Giove e Venere aspettano di entrare nel vostro cuore. In questa giornata, ritrovate il piacere della vita: abiti eleganti, gioielli, cibo, macchine. Anche se Giove esagera nel giorno di Natale, dovete rifarvi di cose non fatte.