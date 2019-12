Bianca Atzei, “Aspetta un bambino” la notizia corre veloce: social in delirio

Bianca Atzei aspetta un bambino dal compagno Stefano Corti, ila voce corre sui social

Il gossip sulla notizia della gravidanza di Bianca Atzei impazza e la voce diventa sempre più insistente. La cantante quindi sarebbe in attesa di un bambino dal compagno Stefano Corti? Stando a quanto scrive Diva e Donna sembrerebbe proprio di sì. La news, pubblicata nel numero in edicola da lunedì 23 dicembre, dice ancora non è al primo trimestre.

La coppia per questo non ha ancora annunciato il lieto evento, ma pare che la cantante e l’ex vincitore di Pechino Express sono felicissimi. Anche i fan sono al settimo cielo per la notizia e sui social è successo il finimondo.

Gli ammiratori della bella cantante sono felici per lei, anche perché Bianca ha sempre detto di volere dei bambini. La delusione della fine della storia con Max Biaggi l’aveva gettata nello sconforto e non penava più di realizzare questo sogno.

La vita di Bianca Atzei cambia dall’incontro con Stefano

E’ stato l’incontro con Stefano Corti a cambiare la vita di Bianca e la loro intesa fin da subito si è rivelata speciale. Stefano al momento lavora come inviato a Le Iene ed è già padre di Gabriele, avuto da una relazione precedente. I due stanno insieme dalla primavera scorsa e convivono a Milano. Immediata la decisione di stare insieme, e di diventare una famiglia, perché entrambi hanno sentito l’esigenza di consolidare il rapporto.

La cantante in una intervista passata aveva rivelato di desiderare una famiglia propria, e di avere dei bambini per raccontare loro le sue esperienze. Galeotto è stato per i due un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dal quale è nato il loro incontro e l’amore.

Bianca e la sua carriera

Nata l’8 marzo Bianca 1987 a Milano da genitori sardi, Bianca Atzei fin da bambina studia canto. Nella sua adolescenza gli idoli sono stati artisti come Mariah Carey e Whitney Houston, ma anche talenti come Patty Pravo e Sergio Endrigo. A 17 anni si iscrive a un’accademia di musica e fa le prime esperienze come cantante.

La Atzei collabora per creare sigle televisive e jingle pubblicitari. Nel 2013 realizza con Niccolò Agliardi “Fino in fondo”, brano prodotto da Marco Barusso, poi è interprete di “La paura che ho di perderti. La canzone è stata scritta per lei da Kekko Silvestre con la collaborazione di Maurizio Solieri.