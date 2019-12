Rodrigo Alves il Ken umano, guai seri per la sua salute

Il Ken umano Rodrigo Alves ha problemi di salute, il naso sta collassando, e potrebbero esserci serie complicazioni

Allarme per il Ken umano Rodrigo Alves, noto al grande pubblico per i suoi interventi di chirurgia plastica. Famoso in tutto il mondo proprio per essersi sottoposto a ben 69 interventi chirurgici per somigliare sempre di più a lui, adesso sta collassando. Pare infatti che siano iniziati dei problemi fisici in alcune aree del corpo che possono portare a delle serie complicanze per la sua salute.

Ma cosa sta succedendo esattamente ad Alves? Quali sono le zone del corpo che stanno causando problemi al Ken umano? Di recente Alves aveva dichiarato che non si sarebbe sottoposto ad ulteriori interventi, ma i danni odierni sono oramai conseguenze di quelli fatti in passato.

Il naso di Rodrigo Alves si sta atrofizzando

Una delle zone del corpo che sta causando problemi ad Alves è il naso, che si sta atrofizzando. Per paura di avere conseguenze pericolose il Ken umano ha quindi contattato alcuni medici, nella speranza di trovare una soluzione.

Lo stesso Rodrigo ha detto che il naso sta collassando e ha rivelato anche di essere pentito di essersi sottoposto a tutti questi interventi. Pare che il suo desiderio sarebbe quello di tornare indietro, ma per il Ken umano non è semplice, e il percorso è pieno di ostacoli. Le reazioni del suo corpo si stanno facendo sentire e la sua situazione potrebbe degenerare, creando delle serie complicazioni.

Il corpo di Alves sta reagendo negativamente agli interventi

Il corpo di Rodrigo Alves sta quindi facendo sentire i suoi effetti dopo tutti gli interventi subiti. Anche nella respirazione sta avendo seri problemi e potrebbero peggiorare. Alves ha detto che non vuole più essere magro e sta cercando di ridimensionarsi. Sta anche facendo di tutto per stare insieme alle persone che gli vogliono bene. Alves spera di risolvere i suoi problemi il più presto possibile e di poter vivere normalmente.

Nato a San Paolo, in Brasile, nel 1983, ha padre brasi alino e madre inglese. La sua famiglia è emigrata negli anni ’40 in Brasile per portare avanti un’attività agricola che negli anni si è sviluppata notevolmente. Alves ha ereditato diverse proprietà che affitta ai turisti e ha anche una pensione mensile che i suoi nonni gli hanno lasciato. Rodrigo ha preso la laurea in pubbliche relazioni a Londra e nel 2004 si è sottoposto al suo primo intervento chirurgico.