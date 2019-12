Pamela Prati, “Non sono guarita” confessioni, il ritorno di Mark Caltagirone “VEDRETE”

Torna ancora Pamela Prati a parlare di Mark Caltagirone, la showgirl sostiene sempre di non essere stata artefice della vicenda

Continua a sorprendere Pamela Prati con la vicenda di Mark Caltagirone. La storia con il fantomatico fidanzato è stata protagonista del gossip nell’anno che sta finendo, ma ancora non è detto che sia finita.

Cosa ha da dire ancora la Prati al riguardo? Perché torna a parlare ancora di questo argomento? In un’intervista rilasciata a “Libero” la Prati ha fatto il punto della situazione e ha precisato come sempre di non aver pianificato nulla.

La showgirl nell’intervista ha detto di non avere avuto alcun bisogno di pubblicità, ma ha creduto davvero a quella persona. Non ha affatto voluto fare uno scandalo ma si è trattato invece di una tragedia personale, e la vittima è solo lei. Piuttosto, si è detta delusa da come la televisione ha parlato di quanto è successo.

Pamela Prati delusa da come è stata trattata la vicenda

La showgirl ha precisato nell’intervista di aver trovato immotivate le reazioni di coloro che trattando la sua vicenda l’hanno anche offesa. Lei si è sentita calpestata nell’orgoglio e nella dignità. Secondo la Prati, questo modo di fare televisione non preserva niente di buono, ma cerca invece di fare lo scoop per trarne profitto.

L’attrice ha anche rivelato di aver avuto delle persone sincere che le sono state al fianco per superare questi momenti, senza di loro non ce l’avrebbe fatta. Ha anche fatto i nomi di coloro che le hanno dimostrato solidarietà, come Mara Venier, Maurizio Costanzo, Valeria Marini, Simona Ventura e Matilde Brandi.

Per Pamela è tempo di voltare pagina

Dopo tutto il clamore della vicenda Caltagirone è però venuto il tempo per la Prati di voltare pagina. Tuttavia, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sue ex agenti, non dormiranno sonni tranquilli. Infatti, la showgirl ha detto che la verità verrà a galla e per lei quello sarà il momento della rivincita, che si godrà appieno.

Le sue ultime presenze in TV sono state nei programmi risalenti al 2016, quando ha partecipato come concorrente al reality show “Grande Fratello Vip”. Nel 2017 ha preso parte a “Magnàmose Tutto!” e lo scorso 15 novembre ha inciso un suo nuovo singolo, intitolato “Corazòn de vacaciones”. Nello stesso giorno è uscito anche il videoclip del brano, quindi la sua carriera va a gonfie vele nonostante tutto!