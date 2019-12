Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini confessa: ‘Ecco chi avrei voluto come opinionista’

Alfonso Signorini ha confessato chi avrebbe voluto come opinionista. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini avrebbe voluto come opinionista…

Alfonso Signorini è stato promosso da opinionista a conduttore della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality andrà in onda nella seconda settimana di gennaio 2020 e il cast pian piano sta per essere svelato. La prima notizia ufficiale, però, qualche settimana fa è stata sugli opinionisti. Signorini ha deciso di essere affiancato da una coppia totalmente inedita, quella formata da Wanda Nara e Pupo.

Tuttavia, recentemente ha confessato che gli sarebbe piaciuto molto avere un’altra persona come opinionista del reality. Questa persona è Giulia De Lellis. Ebbene sì. Ricorderete gli scontri che ci sono stati tra i due nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, vero? Eppure poi le cose si sono sistemate e Alfonso in un video sulla pagina ufficiale del programma ha detto:

…la mitica Giulia De Lellis. Avrei voluto averla come opinionista perché mi faceva molta simpatia vederla in quella veste, poi le cose sono andate diversamente…

Secondo voi come sarebbe stata Giulia De Lellis in quel ruolo? E come mai ha rifiutato?

Il cast

Per il momento sappiamo che i primi concorrenti che varcheranno la porta rossa della Casa più spiata d’Italia sono Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia e Antonio Zequila. Nei prossimi giorni saranno svelati anche tutti gli altri inquilini della quarta edizione del Grande Fratello Vip, anche se continuano i rumors. Si parla di Paolo Ciavarro, Barbara Alberti, Paola Di Benedetto, Fabio Testi, Ivan Gonzalez, Andrea Denver e Andrea Dal Corso.

Nessuna notizia per quanto riguarda Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, che aveva rivelato di essere uno dei probabili concorrenti. Tuttavia, pare proprio che, se non lui, qualcuno di Uomini e Donne ci sarà anche quest’anno. Fino a qui, ad ogni modo, vi sembra che Alfonso Signorini abbia rispettato la promessa di fare un cast di veri famosi?

I vincitori delle scorse edizioni

Nel frattempo volgiamo uno sguardo al passato e ricordiamo chi ha vinto le tre edizioni condotte da Ilary Blasi. Nella prima ha trionfato Alessia Macari, la ciociara di Avanti un altro. In quell’edizione grandi protagonisti furono Stefano Bettarini, Valeria Marini e Elenoire Casalegno. Nella seconda ci fu la vittoria di Daniele Bossari, con lui nella Casa Luca Onestini, Raffaello Tonon, Giulia De Lellis e i fratelli Rodríguez. La terza edizione, invece, ha visto trionfare il sempre controllato e pacifico Walter Nudo. Hanno fatto molto discutere, però, Francesco Monte, Giulia Salemi e le sorelle Provvedi.