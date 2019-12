Temptation Island, Vittorio Collina shock su Katia e la redazione: ‘Lei mi aveva tradito più volte, uno della redazione mi ha detto che…

Vittorio Collina ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti, anche sulla redazione di Temptation Island. Ecco che cosa è successo

Temptation Island: Vittorio lancia la bomba su Katia

Vi ricordate di Katia e Vittorio? Hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia aveva una relazione da due anni e mezzo, però lui aveva dei dubbi sui sentimenti di lei.

Nel programma nonostante lei fosse molto esuberante e sempre attenta ai tentatori del suo villaggio, alla fine è stato Vittorio a lasciarsi andare alla conoscenza più approfondita con una delle tentatrici: Vanessa. Vittorio le ha anche rubato un bacio e alla fine del programma ha deciso di lasciare Katia e iniziare una relazione con Vanessa.

Nonostante Katia si fosse dimostrata pentita del suo comportamento e delle parole, non sempre gentili e carine nei suoi confronti, Vittorio non ha voluto sentire ragioni. Tuttavia, mentre lui si sta godendo la sua nuova storia d’amore, Katia in questi mesi ha continuato a parlare di lui e dei sentimenti che ancora la legano al suo ex fidanzato.

Vittorio, però, ha reagito male a queste attenzioni. Recentemente, infatti, ha lanciato una vera e propria bomba e ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti. Ecco qui di seguito nell’articolo di che cosa si tratta.

Vittorio confessa: ‘Katia mi ha tradito, uno della redazione mi ha detto che…

Stanco dei continui post e messaggi che Katia continua a rivolgergli, nonostante per lui la storia sia definitivamente chiusa, Vittorio ha deciso di dire la sua verità. Al sito di gossip Sologossip.it, l’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato:

Circa un mese fa ho conosciuto un ragazzo che lavorava dietro le quinte a Temptation Island. Oltre a farmi i complimenti per la mia scelta, mi ha detto che in alcune conversazioni di Katia, che non sono andate in onda, lei si vantava di avermi tradito. E ancora: Già a settembre avevo avuto segnalazioni simili da persone credibili. Non ne ho mai parlato perché non volevo metterla in cattiva luce, ma considerata la sua insistenza non posso fare a meno di spiegare il mio comportamento.

Secondo Vittorio Katia e le persone che commentano i suoi post riferiti a lui (come Nunzia e Cristina) sono solamente in cerca di visibilità. Ma queste dichiarazioni non potevano non trovare una replica immediata.

La replica di Katia

Dopo la diffusione di queste dichiarazioni da parte di Vittorio, Katia ha reagito e replicato attraverso il suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto:

Io non so con che coraggio questa persona ha detto quelle cose a Vittorio. Questa è diffamazione e provvederò. Dopo tutti questi mesi te ne esci con questi tradimenti, con queste interviste, invece di parlare della tua storia d’amore. Io in tutti questi mesi ti ho lasciato stare e ho speso solo belle parole per te.

Nel frattempo, anche da Cristina è arrivata la replica. L’ex dama del trono over ha dato a Vittorio del “codardo” e che dovrà rispondere a qualcuno per quello che ha affermato. Come andrà a finire questa storia?