Sergio Vessicchio torna a parlare di Barbara D’Urso: ecco cosa gli fece mesi fa

Tutti i telespettatori del programma Live, non è la D’Urso, ricorderanno sicuramente la lite furibonda avvenuta tra Sergio Vessicchio e Barbara D’Urso. Il telecronista, ospite attraverso un collegamento, insultò pesantemente la padrona di casa generando in lei una reazione estrema.

La donna, infatti, chiuse bruscamente il collegamento spegnendo il microfono al suo interlocutore. A distanza di un po’ di tempo, però, il telecronista è tornato a parlare della vicenda ed ha rivelato un inedito retroscena accaduto mesi fa.

La rivelazione di Sergio Vessicchio

Nel corso di un’intervista nella trasmissione “Il Punto”, condotta da Malina Gorio, Sergio Vessicchio ha commentato la brutta lite avuta con Barbara D’Urso ed ha aggiunto interessanti dettagli in merito alla vicenda.

La confessione clou risiede nel fatto che il telecronista pare sia stato molto “corteggiato” dalla produzione di Lady Cologno. Precisamente nel periodo di maggio, infatti, il giornalista radiato dall’Albo si sarebbe dovuto presentare a “Pomeriggio Live” (non è chiaro se facesse riferimento a Pomeriggio 5 o Domenica Live).

Mentre tutto era pronto, però, i vertici dell’azienda pare lo abbiano contattato per informarlo che l’ospitata fosse saltata per motivi non specificati. Il giornalista ha confessato di essere rimasto spiazzato da questa decisione. Molto probabilmente, la padrona di casa non lo ha voluto all’interno del suo studio.

Niente scuse per la lite con Barbara D’Urso

Ad ogni modo, nel caso in cui questa versione dei fatti risultasse vera, per quale ragione la D’Urso l’avrebbe poi contattato in seguito per apparire a Live? La situazione è ricca di lacune e intrighi che non stanno facendo altro che gettare nuove ombre sulla vicenda. In merito alla lite con Barbara D’Urso, invece, Sergio Vessicchio ha spiegato di essersi pentito di quanto accaduto poiché rivedendosi si è molto vergognato dell’atteggiamento assunto.

Il telecronista ha rivelato di stimare la professione di Lady Cologno ed ha anche ammesso che se la incontrasse per strada l’abbraccerebbe. Nonostante questo, però, ha ribadito di non avere minimamente intenzione di scusarsi con lei per le offese pronunciate in diretta. Insomma, un’intervista alquanto particolare durante la quale le incoerenze e contraddizioni l’hanno fatta sicuramente da padrone.