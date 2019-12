Giulia De Lellis, opinionista al Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini rivela che…..

Alfonso Signorini avrebbe voluto Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip come opinionista, ma poi? Scopriamo cosa è successo!

Presto avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il programma sbarcherà infatti su Canale5 il prossimo mese di gennaio e ovviamente saranno tanti i personaggi noti a farne parte. In questi giorni sono volate tante indiscrezioni sugli opinionisti che faranno parte della trasmissione e fra questi ha tenuto banco il nome di Giulia De Lellis.

Sarebbe lei uno dei personaggi che faranno da opinionista al Grande Fratello Vip 2020? A rivelare che avrebbe voluto averla al suo fianco è lo stesso Alfonso Signorini, ma il giornalista ha detto che anche che poi le cose sono andate diversamente. Cosa è successo? Giulia sarà quindi opinionista oppure no?

Giulia De Lellis avrebbe dovuto essere una delle opinionisti del GF Vip

Sono stati tanti i nomi che in realtà sono usciti nel gossip, e fra questi c’è stato anche quello della de Lellis. L’ex di Andrea Damante, oggi fidanzata con Iannone, avrebbe dovuto fare parte del cast. Il conduttore della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha puntato molto sulla parte femminile e Giulia era fra le donne che avrebbe potuto scegliere. Giulia De Lellis è stata già concorrente del programma, quando allora Signorini era invece opinionista, con la conduzione della Blasi.

Il conduttore avrebbe voluto vederla in questo ruolo, tuttavia l’influencer pare abbia rifiutato. Come mai? Cosa si nasconde dietro questo rifiuto? Possibile che Giulia abbia detto no a tante prime serate su Canale5 e a tutto quello che ne sarebbe conseguito? Sotto questa vicenda si nasconde sicuramente qualcosa ma presto verrà a galla la verità e sapremo a cosa è stato dovuto il rifiuto da parte di Giulia.

Tanti i personaggi noti che fanno parte del cast del GF VIp

La palla è passata ad altri due personaggi noti, Pupo e Wanda Nara, mentre fra i concorrenti troviamo Antonella Elia, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Adriana Volpe. Si tratta di personaggi veramente noti per se stessi e non per essere parenti o figli di qualche nome famoso.

E’ proprio su questo che ha puntato il nuovo conduttore del programma Alfonso Signorini. Non mancheranno sicuramente gli attriti e le liti, oppure anche la nascita di storie d’amore. Molti dei personaggi che stanno prendendo parte al reality, stando a Signorini, lo stanno facendo proprio per iniziare una nuova pagina della loro vita. E allora ne vedremo sicuramente delle belle!