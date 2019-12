Gran Hermano Vip: doccia fredda per Gianmarco Onestini, Adara Molinero fa marcia indietro

Adara Molinero, dopo aver scelto Gianmarco Onestini, ha fatto un passo indietro. Ecco che cosa è successo

Gran Hermano Vip: Adara Molinero e Gianmarco Onestini, lei ci ripensa?

Gianmarco Onestini dopo aver partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso è stato scelto come uno dei vip del Gran Hermano Vip spagnolo. In Spagna si è reso protagonista del reality, prima per le dichiarazioni su Ivana Icardi, poi per il rapporto particolare che l’ha avvicinato ad Adara Molinero. La modella era impegnata e mamma di un bambino di pochi mesi. Tuttavia, questo non ha frenato Gianmarco che, quando è stato eliminato, ha dichiarato di essersi innamorato di lei.

Adara ha vissuto settimane di confusione tra quello che la legava al suo compagno e padre di suo figlio e quello che sentiva per Gianmarco. Dopo un iniziale avvicinamento a Hugo Sierra, la modella ha poi ammesso di provare dei sentimenti per Gianmarco che non aveva mai provato prima. Si è lasciata andare a baci appassionati con lui e a dichiarazioni importanti.

Tuttavia, negli ultimi giorni sembra che le cose abbiano preso una piega del tutto diversa. Adara non è più sicura di quello che c’è con Gianmarco. Ecco le sue ultime dichiarazioni.

Adara fa un passo indietro: ‘Gianmarco? Non lo so…’

Adara Molinero, nonostante le sue tormentate vicende sentimentali e le critiche, ha trionfato al Gran Hermano Vip pochi giorni fa. Tuttavia, ospite di El Resumen ha avuto modo di parlare di quello che è successo e di mostrarsi del tutto pentita.

La modella ha affermato che non avrebbe dovuto baciare Gianmarco nella Casa perché doveva portare rispetto al suo compagno. Inoltre, ha confessato che i genitori non approvano il suo comportamento. La mamma, in particolare, non si fida per niente di Gianmarco. Anche Adara si è mostrata molto più cauta e ha detto:

Se penso ad una storia con Gianmarco? Non lo so, non so proprio se accadrà. Io adesso sono molto concentrata sul mio bambino, voglio stare con lui ed è quello che mi preoccupa in questo momento.

Anche Gianmarco, ospite in un altro programma spagnolo, ha espresso i suoi dubbi su un’eventuale storia tra loro. Insomma, sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto per Gianmarco che ha aspettato la sua Adara per mesi, ma adesso che cosa succederà? Potranno davvero stare insieme o dovranno dirsi addio? Voi che cosa ne pensate?