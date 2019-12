Uomini e Donne, Rosa Perrotta confessa: ‘Tra me e Pietro non è più come prima’

Rosa Perrotta ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha rivelato dettagli intimi della sua vita con Pietro Tartaglione dopo la nascita di Dodo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? ‘Non è più come prima’

La storia tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è nata a Uomini e Donne due anni fa. Rosa è stata scelta come nuova tronista e Pietro, avendola già vista sui social, dopo qualche settimana ha deciso di andare a corteggiarla.

Tra loro è nato da subito un rapporto speciale, Rosa l’ha scelto e dopo poco tempo sono andati a convivere. Da qualche mese sono genitori del piccolo Domenico, che tutti chiamano Dodo. Tuttavia, qualcosa tra loro è cambiato dopo la nascita del bambino.

Rosa e Pietro non hanno mai nascosto le loro intimità, confessando in passato di aver avuto una relazione molto passionale. Oggi l’ex tronista ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dichiarando che tutto è cambiato:

Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima, c’è un calo del desiderio allucinante. E ancora: Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre, pensava che fossimo in crisi. Ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio.

Tuttavia, c’è tutta la volontà per stare insieme e far andar meglio le cose. Infatti, nei loro progetti c’è il matrimonio e con il tempo un altro bambino:

Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. Vorrei che mio figlio portasse le fedi.

I progetti futuri

Pietro è un avvocato, mentre Rosa si divide tra il lavoro di influencer su Instagram e qualche ospitata in tv principalmente da Barbara D’Urso. L’ex tronista, però, dopo aver fatto L’Isola dei Famosi, aspira ad un altro programma, ovvero Tale e Quale Show. Rosa ha dichiarato che vorrebbe partecipare perché sa di esserne in grado. A voi piacerebbe vederla nel programma di Carlo Conti?

Le coppie nate a Uomini e Donne

Uomini e Donne non smette di formare famiglie e far nascere bambini. Il pubblico è ormai molto affezionato ad alcune coppie come Aldo e Alessia, che hanno avuto due bambini, così come Eugenio e Francesca. Recentemente anche dal trono over ci sono state delle piacevoli novità. Nicola e Jara hanno visto nascere il loro bambino, così come Sossio e Ursula hanno messo al mondo la loro piccola Bianca.

Nell’ultimo anno sono usciti dal programma Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Nelle ultime settimane, invece, si sono formate due coppie: quella formata da Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon e quella formata da Alessandro Zarino e Veronica Burchielli.