Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato nello stesso programma: lei si commuove, lui chiede scusa

Fabio Colloricchio è stato prima un corteggiatore e poi un tronista di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi ha deciso di scegliere Nicole Mazzocato e tra loro c’è stata una relazione di quattro anni, finita un anno fa.

Ci sono stati tanti alti e bassi tra di loro, molti periodi di crisi e alla fine hanno preso una decisione definitiva di comune accordo. Entrambi sui social avevano parlato della rottura dicendo di non essere più innamorati ma di essersi lasciati in buoni rapporti.

Tuttavia, le cose tra loro sono cambiate quando Fabio ha partecipato a Supervivientes e ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti su di lei arrivando a dire di aver perdonato anche un tradimento. Per questo motivo, Nicole ha deciso di querelarlo. Giovedì 26 dicembre entrambi saranno ospiti di Lorella Boccia a Rivelo su Real Time e daranno la loro versione dei fatti sugli ultimi avvenimenti che li hanno visti protagonisti.

Davanti a Lorella Boccia Nicole ha ricordato l’esperienza a Uomini e Donne dicendo di aver vissuto quel periodo con competizione verso le altre ragazze ma poi ha vissuto un lieto fine bellissimo. Sulla storia con Fabio ha detto:

Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi. Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati.

Poi ancora, quasi in lacrime: Ho querelato Fabio per le sue dichiarazioni. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici. Mi sono sentita veramente umiliata.