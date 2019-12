Uomini e Donne: Veronica Burchielli si confida, il rapporto con Alessandro e la prima cosa che hanno fatto dopo il programma

Veronica Burchielli si è lasciata andare a qualche confidenza sul suo rapporto con Alessandro Zarino. Ecco che cosa ha scritto sui social

Uomini e Donne: Veronica e Alessandro insieme

Il trono classico di Uomini e Donne in questa prima parte della stagione è stato davvero molto movimentato. Alessandro Zarino, tronista dopo la sua esperienza come tentatore a Temptation Island, ha conosciuto Veronica Burchielli.

In pratica, ha costruito qualcosa solo con lei e per questo la corteggiatrice si aspettava di essere scelta dopo avergli presentato i nonni. Alessandro, invece, si è spaventato e si è posto delle domande. Veronica ha deciso di andare via e lui, per non perderla, ha deciso di far mettere al centro dello studio le sedie rosse della scelta.

La corteggiatrice, però, ha deciso di dirgli di no e accettare la proposta di Maria De Filippi di diventare la nuova tronista. Come tronista, però, Veronica non ha fatto un vero e proprio percorso, un po’ perché Giulio e Carlo prendevano la maggior parte dello spazio della puntata, un po’ perché ripensava ad Alessandro.

Infatti, dopo tre settimane ha confessato di voler andare da lui. Alessandro ha detto che non voleva fare il corteggiatore e lei ha deciso di abbandonare il trono per iniziare una storia con lui.

Le confidenze di Veronica sui social

Sui social Veronica ha avviato la funzione delle domande di Instagram e ovviamente in moltissimi le hanno chiesto di Alessandro. L’ex corteggiatrice e tronista ha detto che si stanno conoscendo e scoprendo e che hanno intenzione di trascorrere il Natale insieme. Non solo, Veronica ha detto che Alessandro è molto suscettibile, ma premuroso e protettivo con lei, tanto da difenderla sempre con tutti. Tuttavia, non è pentita per come sono andate le cose dal momento che li ha portati ad essere così vicini. (Continua dopo le foto)

Ma gli utenti erano curiosi di sapere anche che cosa avesse fatto la coppia subito dopo il programma. Veronica ha risposto in modo molto dolce: “Ci siamo stretti“. Ha anche rivelato che entrambi sono un po’ gelosi l’uno dell’altra ma di una gelosia positiva. Che cosa ne pensate? Vi piacciono come coppia Alessandro e Veronica?