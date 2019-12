Temptation Island: Andrea e Jessica ospiti in radio, le parole inaspettate su Alessandro Zarino

Jessica e Andrea sono stati ospiti in radio per parlare del loro ritorno di fiamma. Non si poteva non affrontare l’argomento Alessandro Zarino

Temptation Island: Jessica e Andrea ospiti in radio

Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island. Nel programma la loro storia si è conclusa. Dopo due anni e mezzo e un matrimonio annullato, lei non era più sicura dei suoi sentimenti e nel villaggio delle fidanzate si è lasciata andare alla conoscenza con Alessandro Zarino.

Una volta che Andrea ha chiesto il falò di confronto anticipato per la seconda volta, Jessica ha deciso di lasciarlo e uscire dal programma mano nella mano con il tentatore.

Tuttavia, dopo qualche settimana Jessica si è pentita della sua scelta, ha interrotto la frequentazione con Alessandro (che è diventato nuovo tronista di Uomini e Donne) e ha cercato di tornare insieme ad Andrea. Lui, dopo molti mesi, ha ceduto.

Andrea e Jessica sono stati ospiti recentemente al programma radiofonico Non succederà più di Giada De Miceli. La coppia ha confessato di essere ancora una coppia, ma per ora non più conviventi. Questa è stata una decisione di Andrea:

Questa volta ho deciso io di andare con molta calma. Non voglio più fare cose affrettate ma usando la testa.

Tuttavia, Jessica è spesso a casa sua e le cose stanno andando abbastanza bene. Inevitabilmente, però, la coppia è tornata a parlare di Alessandro Zarino.

Jessica difende Alessandro

Jessica durante l’intervista in radio ha ammesso che forse non doveva uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. In questo modo ha dato l’impressione di essere pronta ad una storia con lui e invece non era così. Tuttavia, ancora oggi riserva belle parole all’ex tentatore che ha risentito recentemente con il permesso di Andrea:

L’ho sentito tre settimane fa, dopo la sua scelta a Uomini e Donne. Volevo sapere se stava bene.

Ma visto che le cose tra loro non sono proseguite dopo il programma e visto le critiche nei confronti del comportamento di Alessandro, Jessica ha creduto alla sua sincerità? Ecco le sue parole:

Se penso abbia finto con me? No, non l’ho pensato. Tra tutti, Alessandro era quello che meno si metteva in mostra e veniva alla ricerca. È stata una cosa del tutto spontanea. Detto questo, chi è che non va a Temptation Island per un po’ di visibilità? Se puntava al trono penso che valga dal primo all’ultimo.

Un po’ più duro Andrea, che anche se non ha nulla nei confronti di Alessandro, pensa che comunque abbia “recitato” la parte che il programma richiedeva per poter andare poi sul trono di Uomini e Donne, un ruolo che “fa gola a tutti”.