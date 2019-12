Il Segreto spoiler 2020: un triste addio e un’inaspettata alleanza

Gli spoiler del 2020 della soap opera Il Segreto rivelano che a Puente Viejo ci saranno delle interessanti novità. Nel corso dei prossimi episodi, infatti, assisteremo alla partenza definitiva di una coppia molto amata, stiamo parlando di Elsa e Isaac.

A scombussolar gli equilibri del paesino, però, ci penserà Donna Francisca. La perfida dark lady di Puente Viejo deciderà di stipulare un’inaspettata alleanza pur di distruggere, una volta per tutte, Fernando Mesia.

Il Segreto: Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo

Stando a quelli che sono gli spoiler de Il Segreto, che i telespettatori italiani vedranno nel 2020, Elsa e Isaac, dopo essere convolati a nozze, decideranno di lasciare per sempre il quartiere. Prima di farlo, però, la Laguna sarà spiazzata da una lettera da parte del suo ex Alvaro.

Quest’ultimo chiederà alla donna e a suo marito di incontrarlo e la cosa lascerà alquanto perplesso Isaac. A seguito di svariate titubanze, però, la ragazza deciderà di accettare e non si pentirà della sua scelta.

L’uomo, infatti, non avrà cattive intenzioni, anzi, il suo unico obiettivo sarà quello di scusarsi con Elsa e restituirle una parte del denaro che le ha sottratto. Grazie a questo estremo atto di generosità, i due innamorati potranno partire e lasciare per sempre Puente Viejo.

Spoiler 2020: Francisca si allea con Severo e Carmelo

Intanto, Maria continuerà a sottoporsi alle strane cure dell’infermiera Dori. Più passerà il tempo, però, e più la giovane incomincerà a sospettare di lei. I mancati miglioramenti delle sue condizioni di salute, infatti, le faranno credere che la Vilches, in realtà, non stia affatto operando nel suo interesse. In effetti, Maria non si sbaglierà e scoprirà che la donna ha avuto una relazione con Fernando.

Francisca sarà sempre più decisa a sbarazzarsi per sempre del Mesia, per tale ragione deciderà di compiere un gesto estremo. Nel 2020, infatti, gli spoiler ci svelano che al Segreto ci sarà un cambio di alleanze. La Montenegro deciderà di stringere un accordo con Severo e Carmelo. I suoi ex nemici diventeranno i suoi più fedeli alleati e questo capovolgerà le carte in tavola. Riuscirà il nuovo trio a battere il perfido Mesia?