Stefano Laudoni stupisce con un gesto, ecco reazione di Valentina Vignali

Stefano stupisce con un gesto

Nelle ultime ore su internet sta circolando un video che ha commosso e allo stesso tempo spiazzati gli utenti social. In poche parole Stefano Laudoni, ex fidanzato dell’influencer Valentina Vignali, ha chiesto la mano alla compagna Giorgia Crivello. Il cestista, dopo una storia d’amore di sei anni, ha tradito Valentina.

Ragion per cui quest’ultima ha deciso di lasciarlo. Nel giro di alcuni mesi il ragazzo ha ritrovato la felicità accanto all’altra. Fin dal primo momento i due hanno dichiarato di essere follemente innamorati. Senza alcun preavviso è arrivata una proposta di matrimonio e Giorgia non ha potuto fare altro che accettare. Per il momento Valentina non si è ancora espressa a riguardo.

Il ricorso alle vie legali

Stefano stupisce con un gesto i propri follower regalando un anello a Giorgia durante una serata tra amici. Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile, poiché sono fidanzati da circa un anno. Anche se stanno da poco tempo insieme, sembra che lui abbia le idee molto chiare. Il loro amore è sempre stato vissuto alla luce del sole, senza badare alle critiche. Tuttavia si è fatto ricorso alle vie legali, soprattutto contro Valentina che ha dato libero sfogo alla sua rabbia nella casa del Grande Fratello.

Ha confessato che per colpa sua ha avuto dei problemi psicofisici, ha infangato il nome di Giorgia e tanto altro ancora. Le sue parole sono state tali da spingere la conduttrice Barbara D’Urso a intervenire per evitare delle denunce. A poco è servito perché i diretti interessati hanno contattato i rispettivi avvocati.

Questo spiacevole episodio non ha influenzato negativamente la loro relazione, anzi si è fortificata ancor di più. La coppia non è mai stata al centro del gossip per scandalo o tradimenti. Sicuramente la notizia delle nozze non sarà ben accolta da Valentina, la quale desiderava un finale diverso per la loro storia ormai archiviata.

‘Ricorda che io sono una Jordan, tu sei un sandalo’

Se tutti attendono con ansia i dettagli sul matrimonio, Valentina è diventata una delle star con 2.300.000 in Italia. Ultimamente ha pubblicato una foto in intimo, ottenendo circa 160 mila like. Lo scatto è stato accompagnato da una breve e ironica didascalia.

A chi sarà rivolta? Oltre al suo talento indiscusso in campo, la giovane è nota anche per la sua indole a tratti pungente. Non a caso con le sue frecciatine ha sempre avuto degli scontri social. Uno tra questi è quello con la showgirl Francesca Cipriani.