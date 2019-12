Tina Cipollari matrimonio segreto con Vincenzo: ecco quando si sposeranno

Dall’ultimo numero di Nuovo è trapelato un gossip davvero molto interessante che riguarda Tina Cipollari e il possibile matrimonio con il suo compagno Vincenzo Ferrara. I due stanno insieme da diverso tempo e questa non è certamente la prima volta in cui si parla di fiori d’arancio.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore dal settimanale edito da Cairo Editore, pare che la donna stia organizzando l’evento in gran segreto. Ecco, dunque, quando dovrebbe convolare a nozze con il suo partner.

La rivelazione di Nuovo su Tina Cipollari

L’esuberante opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è reduce dalla chiusura del matrimonio con Kikò Nalli e adesso nella sua vita c’è Vincenzo, un imprenditore fiorentino. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, anche se nell’ultimo periodo si è diffuso un gossip secondo il quale potessero essere in crisi. A smentire tali pettegolezzi, però, ci ha pensato sia l’imprenditore sia l’opinionista.

Entrambi hanno mostrato sui loro profili social foto insieme nelle quali apparivano felici e più innamorati che mai. In effetti, pare che i due siano addirittura pronti a convolare a nozze. Secondo quanto rivelato su Nuovo, infatti, un amico molto vicino alla coppia ha rivelato che Tina avrebbe ricevuto la tanto attesa proposta proprio qualche giorno prima di Natale.

Matrimonio in gran segreto tra Tina e Vincenzo a marzo?

Vincenzo, dunque, avrebbe chiesto a Tina Cipollari di divenire sua moglie, ma quando sarà previsto il matrimonio? Al momento, non è ancora trapelata la data ufficiale delle nozze ma, sempre sulla base di quanto rivelato in queste ore, pare che il periodo di riferimento sia marzo 2020. L’opinionista, dunque, starebbe organizzando in gran segreto l’evento. Nessuno dei due, infatti, ha esplicitato la cosa, anche se la situazione appare ormai palese.

Al matrimonio dovrebbe essere invitato anche Kikò Nalli che, addirittura, potrebbe ricoprire i panni di testimone. Quando i due si lasciarono, infatti, rivelarono di essere rimasti in ottimi rapporti e l’opinionista confessò che avrebbe gradito avere il padre dei suoi figli al suo fianco nel caso in cui avesse sposato qualcun altro. Andrà davvero così? Non ci resta che attendere ancora qualche mese.