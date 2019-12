Un posto al sole, anticipazioni 25 dicembre: Natale magico a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno 25 dicembre si presentano a dir poco magiche. Infatti, in occasione del giorno di Natale, la soap opera partenopea non si fermerà e si vestirà a festa con una puntata alquanto avvincente, la numero 5403.

L’attenzione si focalizzerà su Bianca Boschi e sul piccolo Jimmy. I due saranno travolti da un magico cortocircuito temporale che farà capire loro l’importanza del Natale.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 25 dicembre

L’atmosfera di Natale avvolgerà il Palazzo Palladini e tutti i suoi abitanti. Tutte le tensioni vissute in questi lunghi mesi sembreranno scivolare via grazie alla magia di questa festa. Anche quelle situazioni intricate e i recenti contrasti scemeranno, o almeno saranno messi da parte per un giorno. Si tratterà solamente della calma prima della tempesta.

Quello che i telespettatori andranno a vedere sarà un magico appuntamento che coinvolgerà anche i più piccoli. I principali protagonisti saranno proprio i due cugini Bianca e Jimmy. Così come accaduto al personaggio femminile la quale ha subito un recasting, anche Jimmy non sarà più interpretato da Carlo Coppola ma da un nuovo attore chiamato Gennaro De Simone.

UPAS Spoiler: Bianca e Jimmy in un cortocircuito temporale

Ebbene, nella puntata del 25 dicembre di Un posto al sole vedremo i due cuginetti venir travolti da un fiabesco cortocircuito temporale. Tutto avrà inizio quando la mattina di Natale Jimmy e Bianca si fionderanno a scartare i regali ma senza condividere con i loro familiari il magico momento. Dopodiché scapperanno a giocare nelle loro stanze e si faranno vedere solamente per il tradizionale pranzo.

Alla sera, al momento di chiudere gli occhi, i due bambini si renderanno conto di essersi comportati in maniera alquanto inadeguata in quanto non si sono gustati appieno l’evento. Il mattino seguente la giornata si ripeterà e i due cuginetti avranno modo di cambiare ogni cosa.

Mentre Bianca e Jimmy saranno impegnati in questa magica avventura, Otello e Renato avranno delle difficoltà a vivere sotto lo stesso tetto. Ma nelle prossime puntate vedremo come i due uomini faranno uno sforzo in più per convivere e arriveranno anche a organizzare una divertentissima festa di Capodanno. Ne vedremo delle belle durante questa settimana!