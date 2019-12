Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre: le previsioni di Natale per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 dicembre riporta novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Tale giornata vedrà le persone del Toro ottenere un successo personale. Per i nativi dell’Acquario sarà un Natale speciale. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di mercoledì.

Paolo Fox oroscopo 25 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata è il caso di mettere in gioco tutto ciò che sapete fare. Le giornate di giovedì e venerdì saranno un po’ sottotono. Il 2020 sarà un anno migliore in cui Saturno non sarà più contro e avrete due periodi fortunati: primavera e dicembre.

Toro – Giornata importante che vi regala un successo personale. Il fine settimana, invece, sarà più caotico. In questo momento avete bisogno di credere di più nel futuro. Se accanto a voi avete delle persone che vi sostengono, non avrete difficoltà a essere positivi. Cercate di costruire quello che c’è di buono nella vostra vita.

Gemelli – Dopo le ultime due giornate pesanti, ora state cercando di recuperare un po’ di serenità. Buona notizia: Giove non è più in opposizione. Anche se non riuscite a sanare tutti i conti, in questa giornata scoprite i nomi dei vostri avversari.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Questa giornata di Natale vi porta malinconia, magari ricordate le emozioni del passato e per tale motivo avete il morale a terra. Dovete mantenere la calma e, soprattutto, dovete ricordare che il 2020 sarà un anno di grande trasformazione.

Leone – Giornata ideale per chi vuole ricucire uno strappo o vivere sensazioni nuove. L’anno che verrà sarà davvero importante. Entro venerdì il vostro cuore potrebbe palpitare per qualcuno. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di non fare le ore piccole.

Vergine – Giornata natalizia che inizia con qualche perplessità. Si spera che abbiate ricevuto il regalo giusto e che siate un pochino più forti rispetto al passato. Tuttavia, non è il giorno giusto per risolvere cose irrisolvibili. Ci vuole pazienza e più cura per il proprio fisico.

Previsioni di mercoledì 25 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata interessante, soprattutto per coloro che vogliono affrontare qualche problema di lavoro. Sicuramente siete stanchi e le cose che avete fatto ultimamente ve le siete sudati, senza l’aiuto di nessuno. In amore c’è una piccola preoccupazione che riguarda il vostro partner. I sentimenti sono sotto pressione e c’è qualcosa da rivedere.

Scorpione – Giornata di revisione. Siete confusi per la vostra vita, soprattutto per il lavoro. Non sapete bene cosa fare l’anno prossimo. Entro la primavera dovete fare delle scelte importanti che riguardano il lavoro.

Sagittario – Questo è un Natale buono per coloro che vogliono vivere emozioni speciali. Visto che la Luna si trova nel vostro segno, le stelle vogliono premiare il vostro cuore. Sarà una bella settimana con Venere e Mercurio che transitano nel segno. C’è chi vuole iniziare un nuovo progetto e chi vuole fare cose nuove.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Fino a venerdì dovete fare grandi progetti. Siete dei mediatori e a fine anno farete una specie di bilancio dei risultati conseguiti negli ultimi mesi. Spesso cercate di capire cosa fare, dove andare, come iniziare nuovi percorsi. È un periodo in cui cercate di programmare il futuro.

Acquario – Giornata speciale, soprattutto per coloro che vogliono programmare un futuro diverso, pieno di cambiamenti. Il vostro è un segno che non riesce a stare fermo e che ha sempre bisogno di riprogrammare la vita. È un momento strategico che riguarda il lavoro.

Pesci – Trascorrete questa giornata di Natale insieme alle persone che vi vogliono bene e che non vi creano preoccupazioni. La seconda parte della settimana sembra migliore, mentre in questa giornata ci sono troppe emozioni che dovete tenere sotto controllo. State attenti al fisico.