Chi l’ha visto? : il caso di Donato Sergi, sparito da Corsano

Siamo in periodo natalizio, ma il lavoro dello staff di Chi l’ha visto? non si ferma neanche dinanzi a questa atmosfera foriera di speranza, gioia e serenità. Proprio in questo periodo la mancanza di chi è lontano si fa sentire in maniera più acuta; quel posto a tavola vuoto, un tempo occupato da un caro non più presente, fa stare ancora più male in queste settimane in cui i sorrisi e la spensieratezza dovrebbero fare da padroni.

Il programma di Rai 3 sulla propria pagina Facebook (che vanta mezzo milione di follower) ha postato alcune schede in ricordo di persone di cui non si hanno più notizie da tempo.

Nella giornata del 26 dicembre 2019 intorno alle 11:00 è stata proposta anche la scheda del signor Donato Sergi, pescatore residente a Corsano (Lecce) scomparso il 3 marzo 2018. Il 77enne era pensionato e dal giorno della sparizione non si hanno più notizie di lui. Il giorno in cui svanì nel nulla, Donato era andato a pescare di buon mattino; la pesca era il suo hobbie preferito. Era atteso a casa per pranzo, ma non è più tornato. Di lui si sono perse completamente le tracce.

Cerchiamo ancora Donato, 77 anni, vive con la moglie a Corsano (Lecce). Pensionato, ha la passione per la pesca sportiva…

Chi l’ha visto? : la sparizione di Donato Sergi

Dopo la scomparsa di Donato Sergi scattarono le ricerche che tuttavia non portarono ad alcun risultato. La canna da pesca del pensionato venne rinvenuta su degli scogli in località Funnovojere, a poca distanza da Corsano. L’automobile dell’uomo, una Fiat Punto di colore verde, era parcheggiata in strada.

Nel cruscotto della vettura vennero ritrovati il suo portafoglio e documenti. Al momento non è dato sapere se l’anziano ebbe un malore, fu vittima di un incidente, si perse o cadde accidentalmente in mare facendo una brutta fine. Molti i dubbi, i misteri e le ombre caratterizzanti la scomparsa di Donato Sergi.

Gli inquirenti batterono all’epoca tutte le strade possibili. A più di un anno di distanza, Donato Sergi continua ad essere in quel triste limbo conosciuto come “terra degli scomparsi“. I familiari del pensionato con la passione della pesca tuttavia non si arrendono e continuano a lottare per conoscere la verità sul destino di Donato.

Lecce: 9 persone scomparse dalla provincia

Come è possibile leggere da un articolo di Tele Rama News del 12 dicembre, sono in tutto 9 gli scomparsi in provincia di Lecce dal 1977 ai giorni nostri. A meditare su ciò è stata la prefettura tramite una giornata dedicata agli scomparsi. Tra questi, oltre al precitato Donato Sergi, si ricordano il piccolo Mauro Romano, scomparso all’età di 7 anni mentre soggiornava dai nonni, Virginia Ciobotaru, donna rumena che lavorava come badante di un’anziana e la giovane Roberta Martucci, sparita nel 1999 da Ugento.