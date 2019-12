‘Come una suora, non mi sfiora da mesi…’: Rosa Perrotta, la crisi con Pietro Tartaglione?

Nel nuovo numero di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è riportata una lunga intervista a Rosa Perrotta. Da qualche mese l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata madre del piccolo Domenico, messo al mondo dalla relazione sentimentale con Pietro Tartaglione. Parlando col giornalista l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato un aneddoto molto intimo che riguarda il suo compagno di vita.

“C’è un calo del desiderio allucinante. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo appartenesse solo a mio figlio”,

ha confessato la donna che di recente ha vinto il torneo Domenica Alive col compagno.

“Oggi mi sento una suora, non è più come prima. Lui non mi ha sfiorata per mesi, anche solo una carezza mi faceva infuriare”.