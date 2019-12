Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel ha un amante

Colpo di scena nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto di Puente Viejo che, in Italia, prenderà una pausa in occasione del Natale e Santo Stefano. In terra iberica, continuano ad emozionare le storie dei nuovi personaggi arrivati dopo il salto temporale.

Come si evince dagli spoiler ufficiali arrivati da Cultura en serie, i fan scopriranno che la marchesa Isabel ha intrecciato una relazione clandestina con un altro uomo. Chi sarà costui?

Il Segreto anticipazioni Spagna: relazioni difficili e pericolose

Negli episodi iberici della telenovela firmata Aurora Guerra, tante nuove relazioni ed intrecci amorosi terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Marta e Rosa non riusciranno a confessare l’una con l’altra di essere innamorate dello stesso uomo, Adolfo. Le due sorelle, essendo molto legate tra loro, penseranno che sia meglio tacere questa scomoda verità.

Nel frattempo, la situazione alla miniera si farà sempre più difficile, viste le sommosse operaie. Tomas dirà al fratello di essere a conoscenza di informazioni molto compromettenti. I sistemi di sicurezza non sono all’avanguardia e i minatori rischiano ogni giorno di perdere la vita. In tutto ciò, la marchesa Isabel non sembra voler prendere seri provvedimenti.

Stando alle anticipazioni Il Segreto, Marta avrà un incontro con Adolfo. Camelia, la bimba di Matias e Macela, li vedrà insieme e, sebbene sia piccola, capirà che tra i due c’è una relazione che va ben oltre la semplice amicizia.

Isabel ha un amante in miniera

Come svelano gli ultimi spoiler della soap opera Il Segreto, Isabel non riuscirà a resistere al fascino del caposquadra e i due finiranno ancora una volta per cedere alla passione. Tomas e Adolfo, nel frattempo, passeranno qualche ora in compagnia e il giovane ammetterà di essere attratto sia da Rosa che da Marta. Tomas gli consiglierà di chiarire le idee prima di compiere un passo falso e perdere entrambe.

Isabel sarà contenta del fatto di poter passare un po’ di giorni insieme all’amante, visto che Ignacio riceverà un avviso da Bilbao. L’uomo dovrà allontanarsi da Puente Viejo per sbrigare delle faccende lavorative. Infine Marcela riceverà la visita inaspettata di Tomas. La Del Molino avrà un tuffo al cuore, essendo molto attratta dal giovane.

Matias invece sarà come sempre impegnato a tentare di sedare le sommosse degli operai, stanchi di lavorare in condizioni precarie e sotto pagati dai marchesi. Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, la situazione diventerà ben presto ingestibile e la miniera sarà il teatro di una vicenda tragica che cambierà per sempre la vita di molti personaggi. Cosa accadrà? Per saperlo, non resta che attendere le prossime puntate spagnole della telenovela iberica.