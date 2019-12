Scandalo Mediaset, Barbara D’Urso a letto con un concorrente del Grande Fratello? la confessione shock: ‘Ora mi odia…’

La confessione shock di Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso

La 15esima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso è stata vinta da Alberto Mezzetti. Quest’ultimo, fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha sempre detto i pubblico di provare un certo interesse verso la conduttrice napoletana.

Infatti dopo aver trionfato e uscito dal reality show i due sono andati a cena insieme. Nelle ultime ore il ragazzo è tornato a parlare di Lady Cologno, che per il momento si trova in Spagna, confessando che tra loro c’è stata molto di più di una semplice cena.

La confessione del vincitore del Grande Fratello 15

“Dopo la cena, se volete sapere la verità, c’è stato molto di più. Ma, come si è soliti dire, le cose belle prima o poi finiscono. Dovrebbe restare il bene, ma purtroppo a volte c’è solo l’odio. L’amicizia è un bene eterno e ti vorrò per sempre bene. Sarai un bellissimo ricordo”,

ha scritto l’ex gieffino sul suo profilo Instagram. Il ragazzo ha accompagnato alla seguente frase una foto che lo ritrae in compagnia di Carmelita. Tra Alberto Mezzetti e quest’ultima c’è stato un flirt? Quindi il giovane, attraverso il suo account IG, ha detto anche che non ha nessuna intenzione di voler vendere ai vari siti e giornali la news che ha dato sul social network. Il vincitore del Grande Fratello 15 ha chiarito, infatti, di non avere nessuna intenzione di speculare sul suo vecchio rapporto con Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso mantiene le distanze e il silenzio

“Sento il bisogno di specificare che non ho nessuna intenzione di speculare o vendere qualche scoop, però sono anni che mi ripetono di essere adatto per i programmi ma che prima devo risolvere una questione. Così ho deciso di risolverla nell’unico modo che conosco”,

ha affermato Alberto Mezzetti, che da quando non ha più rapporti con Carmelita non spunta più in tv. Sembra, però, che il popolo del web non crede per nulla alle sue parole, soprattutto dopo che mesi fa confidò di essere pieno zeppo di debiti. Lady Cologno che si trova in terra iberica, almeno per il momento, ha preferito non replicare.