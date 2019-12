Clark Gable, crolla il mito del playboy: “Flirt anche con diversi uomini”

Via Col Vento: il protagonista Clark Gable ha avuto cinque matrimoni e innumerevoli amanti nella sua vita. Ma anche relazioni con uomini.

C’era una volta ad Hollywood… Clark Gable. Rifacendoci all’applauditissima opera di Quentin Tarantino, il mitico attore americano ha indubbiamente segnato la propria epoca e ancora oggi in tanti lo ricordano con enorme piacere, condito da mesta nostalgia.

Lui più di ogni altro ha incarnato lo stereotipo dello sciupafemmine, dell’uomo che non deve chiedere mai, della mascolinità fatta persona. Eppure, il protagonista della pellicola cult Via col Vento, in onda questa sera su Rete 4 alle ore 20.30, era bisessuale. Già, avete letto bene.

Lo rivela una biografia di Clark Gable realizzata dallo scrittore David Bret. Se vi incuriosisce riscoprire il mito, sotto un’altra prospettiva, troverete sicuramente interessante la lettura di ‘Tormented Star’.

Malgrado i cinque matrimoni e gli innumerevoli flirt attribuitigli dalla stampa rosa dell’epoca, nella sua vita non ha disdegnato i rapporti omosessuali. Di più, secondo quello che si apprende era un gigolò con clienti uomini, spesso affermate celebrità di Hollywood, da egli sfruttate per farsi strada nella carriera.

La testimonianza di Marlene Dietrich

Il ‘lato oscuro’ di Clark Gable, per quanto clamoroso, era già stato anticipato da una voce autorevole. Marlene Dietrich rivelò che avrebbe fatto con chiunque dietro compenso. Dal portale italiano Queerblog, nel suo fitto carnet di amanti celeva pure un nome scottante, ovverosia Billy Haines, il leggendario divo del cinema muto.

Un incontro accaduto durante gli anni ‘20, quando Gable era solo un giovane di belle speranze, mentre Haines era una delle stelle più luminose. La loro fugace love story fu a più riprese raccontata da Joan Crawford. Clark tentò in ogni modo di cancellare la relazione, timoroso che potesse offuscare la sua fama di gran playboy.

Clark Gable: i figli dell’attore

Nel corso del suo quinto, e ultimo, matrimonio, con Kay Spreckels nacque un figlio: John Clark, non però l’unico. Difatti, dall’attrice Loretta Young, nel corso delle riprese de Il Richiamo della Foresta, venne alla luce nel 1935 una bambina illegittima, la futura celebre attrice Judy Lewis.