Gemma Galgani ha trovato un nuovo amore fuori dal Trono over, ecco chi è: possibile addio a Uomini e Donne

Gemma Galgani dopo l’addio di Juan Luis Ciano si consola con Ninetta

La clamorosa fuga di Juan Luis Ciano dal dating show di Maria De Filippi è stato un brutto colpo per Gemma Galgani. I primi malumori sono iniziati per via di alcune da una segnalazioni, secondo cui il cavaliere napoletano avrebbe contattato, più volte, Tina, la sorella di Armando Incarnato.

I sospetti sono aumentati quando la dama torinese ha confessato di aver dormito una notte col dentista che, però, non è andata come previsto. Gianni Sperti, infatti, ha accusato l’uomo di essere alla ricerca della visibilità. A quel punto Ciano ha fatto perdere le sue tracce lasciando lo studio 6 dell’Elios in Roma e la Galgani. Quest’ultima, però, ha trovato un ‘nuovo amore’, come la stessa ha annunciato sul suo account IG. Il suo nome è Ninetta, si tratta di una cagnolina:

“Questo è il mio momento magico perchè sono con Ninetta. Ho un nuovo amore, è lei, un piccolo grande amore”.

Record di ascolti per l’ultima puntata del 2019 di Uomini e Donne

La puntata nella quale c’è stato l’abbandono di Juan Luis Ciano ai danni di Gemma Galgani ha registrato un record di ascolti stagionale. Infatti l’ultimo appuntamento del 2019 del parterre senior di Uomini e Donne ha ottenuto ben tre milioni di telespettatori e il 25% di share. In più occasioni la dama piemontese aveva detto sul cavaliere di avvertire un certo distacco, nonostante il dentista ha più volte manifestato le emozioni che stava provando, ma con la condizione che venissero rispettati i suoi tempi.

Tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano è tutto finito

Dopo che Gemma Galgani è stata lasciata da Juan Luis Ciano, cosa è accaduto? Il cavaliere napoletano è scappato via dicendole che non è la persona giusta per lei e la dama torinese è scoppiata a piangere, consolata dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. Tramite delle Stories del suo account Instagram, la direttrice di sala ha condiviso uno scatto inquadrando la metropolitana del capoluogo piemontese e scrivendo: