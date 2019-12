Miley Cyrus, il fidanzato l’ha tradita con una playmate? La replica alle voci

Miley Cyrus, il fidanzato Cody Simpson l’ha tradita per la playmate Jordy Murray: ecco le risposte ufficiali

Tanto rumore per nulla. Nell’arco delle scorse ore impazzavano i pettegolezzi su una presunta rottura tra la pop star americana Miley Cyrus e l’artista australiano Sean Cody, per via di un suo avvicinamento alla coniglietta Jordy Murray. Proprio quanto la cantante sembrava aver trovato finalmente un po’ di pace, nuove nubi si addensavano all’orizzonte.

E invece niente, la coppia è ancora oggi unita, come rendono noto fonti ufficiali. Miley Cyrus ha sempre avuto un temperamento esuberante. Dopo un lungo fidanzamento con Liam Hemsworth, le nozze hanno decretato, a conti fatti, l’inizio della fine. Sul modo in cui il rapporto sia realmente precipitato solo loro lo sanno, e gli affetti più cari: tante voci sono emerse sui diversi stili di vita.

Dapprima si diceva che l’attore pretendesse dalla compagna un atteggiamento meno irrequieto, da mogliettina tutta casa e lavoro. Non l’animale da party che in fondo Miley Cyrus si è sempre rivelata. Poi persone amiche di quest’ultima hanno lanciato accuse verso l’ex marito, non così ‘santerellino’, come qualcuno osava definirlo.

Le affermazioni delle fonti vicine

In seguito ai primi avvistamenti, Miley Cyrus è uscita ufficialmente allo scoperto con la nuova dolce metà. E i fan si sono detti entusiasti nel vederla subito rifarsi una vita. Una relazione sulla carta dall’ottimo potenziale, infatti i due prima di mettersi insieme si frequentavano in amicizia. Inoltre, entrambi lavorano nello stesso settore.

Cody Simpson, per chi lo ignorasse, è infatti un talentuoso musicista. Proprio il suo agente ha smentito categoricamente i rumors da poco circolati, liquidando in fretta e furia la storia. Non ci sarebbe nulla di vero, semplicemente Cody è uscito con un’amica, il resto rientrerebbe nella pura invenzione giornalistica.

Miley Cyrus: la reazione alle foto del compagno

A smentire le ipotesi è intervenuta pure la sorella del cantante, secondo la quale la pubblicazione delle fotografie di Tmz non ha inficiato sui due. Sono ancora una coppia, ha dichiarato la donna al Daily Mail, per poi aggiungere di non festeggiare il Natale in compagnia di Simpson e della cognata.