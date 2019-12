Vittorio Sgarbi, fiume in piena dopo il furto: “Vi prenderebbe a calci in c..o”

Vittorio Sgarbi: il critico d’arte si lancia in uno sfogo su Facebook dopo l’ennesimo furto subito

Che Vittorio Sgarbi abbia un temperamento indomabile lo sappiamo da moltissimi anni ormai. Il critico d’arte è un’autentica garanzia per creare liti esagerate in diretta televisiva, su quanto poi ci sia e ci faccia il dibattito rimane ancora aperto.

Comunque sia, i comportamenti in pubblico lasciano spesso sconvolti. Buffo è constatare come la vena polemica gli sia rimasta pure in un periodo quale il Natale, dove, almeno in teoria, tutti son più buoni.

Basta un nonnulla e – boom! – Vittorio Sgarbi parte in… ottava. Ed è andata così nelle scorse ore, quando sui social ha dato spazio al lato selvaggio. Ma cos’è successo di preciso? Ebbene, attraverso un video postato sul suo account ufficiale di Facebook si riprende in camera d’albergo a Verona per attaccare il personale dell’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca.

Sui social interviene spesso con interessanti osservazioni, ma il lato più polemico e litigioso permane. Mettendosi nudo davanti allo specchio Vittorio Sgarbi ha lanciato delle accuse contro i dipendenti del servizio aereo. Durante i controlli nello scalo veronese gli avrebbero sottratto una schiuma da barba.

L’incredibile Hulk

Il gesto ha fatto perdere letteralmente la brocca a Vittorio Sgarbi e addirittura minaccia provvedimenti legali. È sul punto di presentare denuncia contro i responsabili perché si tratta di un comportamento reiterato. Secondo quanto racconta è la quarta o forse la quinta volta.

Pertanto bisogna porre un freno, non è assolutamente tollerabile consentire a terzi di utilizzare cosa sua. E dopo il moto rabbioso, mica si placa, anzi è un fiume in piena. A loro dell’aeroporto Catullo – che manco gli utenti conoscono, commenta – “vi prenderebbe a calci nel c…”. Uno show Sgarbiano a tutti gli effetti, in sostanza.

Vittorio Sgarbi: la reazione contrastante degli utenti

Suona quindi paradossale la chiosa finale, spiegando di voler solo serenamente dire questo. Voi ci credete? Nelle migliaia di commenti sul suo messaggio tanti follower gli danno ragione, ma tanti dissentono, a loro giudizio sarebbe al solito andato ben oltre le righe.