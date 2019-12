Giulio Golia dà l’addio a Le Iene: non è però così come sembra

Giulio Golia, post ‘sinistro’ sui social: lo storico inviato lascia Le Iene? I produttori chiariscono

Tra le Iene storiche come dimenticare Giulio Golia? L’inviato ha prestato servizio allo show di Davide Parenti per tanti anni e lo fa tuttora. Spiritoso ma puntiglioso, leggero ma severo (quando serve), sa sempre trovare la giusta via di mezzo in qualunque servizio gli venga affidato. In tanti gli sono affezionati, ed un post del 49enne ha dunque seminato il panico sui social.

Seconda pelle

Attraverso un messaggio condiviso su Instagram, Giulio Golia saluta i telespettatori. Per un po’ lascerà casa sua: “la mia seconda pelle”.

Da ormai più di vent’anni la divisa da Iena lo accompagna, quindi coglie l’occasione di ringraziare per l’affetto e la stima sempre dimostrata. Che così, improvvisamente, lasci il fortunatissimo format? Già in passato il nativo di Torre del Greco ha tentato altre esperienze, sulla falsariga di illustri colleghi (ad esempio Enrico Lucci, attualmente fedelissimo reporter di Quelli che il Calcio, dopo la conduzione di Nemo).

Darsi a nuove esperienze professionali sicuramente garantisce stimoli. È altresì vero però che Giulio Golia gode di un bellissimo spazio nel programma tv di Italia 1. E, anche nel corso recente i dirigenti gli hanno sempre dato l’ok affinché prendesse in parallelo il timone di altri format, tipo Upgrade.

Giulio Golia: web in subbuglio

In rete è così scoppiato il ‘dramma’. Convinti che le parole scritte corrispondano ad un addio del noto volto, hanno sommerso il post con commenti allarmati, chiedendogli spiegazioni sul suo “addio”. In realtà, però, Golia voleva solo salutare gli ammiratori in vista delle festività. Non lascia Le Iene. Anzi.

Giulio Golia ne assumerà le redini pure il prossimo anno, ha spiegato la produzione al Corriere della Sera, tenendo a sottolineare un punto: in queste ore l’inviato si trova in volo per cui non ha potuto chiarire in prima persona la situazione.

Tirando le somme, il suo addio è giusto a titolo temporaneo dettato dal fatto che Le Iene si prendono una lunga vacanza e torneranno in onda, sempre in prima serata sulla rete dei giovani, a febbraio 2020.