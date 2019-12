Uomini e Donne, Juan Luis Ciano finisce nella bufera: insultato e offeso per la vicenda Gemma Galgani [VIDEO]

Juan Luis Ciano nella bufera anche per il Santo Natale

Sarà un periodo natalizia pieno di insidie per Juan Luis Ciano. Infatti il forse ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne non è riuscito a contenere la rabbia e lo sfogo degli haters.

Quest’ultimi da giorni lo stanno riempiendo di insulti e cattiverie per via del trattamento riservato a Gemma Galgani. Il dentista continua a postare foto e video su Facebook e Instagram come senza nulla fosse, ma in realtà i seguaci sono molto delusi del suo atteggiamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La frequentazione di Juan Luis e Gemma Galgani al Trono over di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha avuto una sorta di colpo di fulmine appena Juan Luis Ciano ha messo piede all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano era arrivato al parterre senior appositamente per la dama torinese, ma col passar delle settimane le cose sono cambiate in peggio.

Il tutto è degenerato quando Armando Incarnato ha portato delle segnalazioni. Ossia ha fatto sentire e vedere a Gianni Sperti e Tina Cipollari i messaggi scritti e vocali che il partenopeo inviava alla sorella 44enne che si chiama Tina. A quel punto Ciano si è dileguato e la piemontese è scoppiata in una valle di lacrime sulla spalla della sua acerrima nemica frusinate.

Il cavaliere partenopeo insultato sui social network

Nonostante siano trascorsi diversi giorni dall’ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne del 2019, le polemiche intorno a Juan Luis non si placano. Infatti il profilo IG e Facebook del napoletano sono pieni zeppi di insulti e parolacce per via della presa in giro ai danni di Gemma Galgani.

In tanto lo accusano di essersi recato nel dating show di Maria De Filippi solo per ottenere visibilità e poi realizzare delle serate in dei locali. Ecco un post che di recente Ciano ha condiviso sul social per capire costa sta accadendo intorno a lui: