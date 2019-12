Mara Venier arriva una brutta notizia: la Rai le sposta La porta dei sogni, ecco il motivo

La Rai sposta la seconda puntata de La porta dei sogni: ecco il possibile motivo

Negli ultimi giorni i vertici della Rai hanno fatto un cambio di programmazione per La porta dei sogni, il nuovo programma di Mara Venier che ha fatto il suo debutto venerdì scorso 20 dicembre 2019.

Il secondo appuntamento era previsto per il 27 dello stesso mese, ma a quanto pare non sarà così. Nelle ultime ore, infatti, parte dei dirigenti di Viale Mazzini è stato diramato un comunicato stampa in cui dice che lo show è slittato per il sabato sera.

Mentre rimane invariata il palinsesto per la terza puntata, prevista nuovamente per venerdì 3 gennaio 2020. Ma per quale motivo tale cambiamento. Anche se non sono stati resi noti si presume per via degli ascolti non proprio gratificanti. Infatti si pensava che zia Mara facesse il boom di share pure in prima serata come Domenica In, ma così non è stato.

Gli ascolti tv della prima puntata e le lamentele del pubblico per La porta dei sogni

Per chi non lo sapesse, il primo appuntamento de La porta dei sogni ha trionfato la serata degli ascolti tv di venerdì 20 dicembre 2019. Tuttavia i dati Auditel non sono per niente soddisfacenti per la tv di Stato. Il programma ha coinvolto solamente 2.781.000 telespettatori pari al 14.4 % di share.

In tanti sui vari social network si sono lamentati che il format sia molto simile a Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà, ma anche a C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Per evitare lo scontro del venerdì col Premio Oscar Roberto Benigni e La vita è bella, sabato 28 dicembre La porta dei sogni di Mara Venier sarà in concorrenza con 55 passi nel sole, la replica dello show musicale con la storica coppia, ovvero Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power.

La conduttrice veneziana riuscirà ad ottenere un maggiore ascolto nel secondo appuntamento? A questo punto non ci rimane che attendere sabato sera.