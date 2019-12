‘Non ho il coraggio per cacciarli, provo disprezzo…’: Aurora Ramazzotti arrabbiata sui social, ecco il motivo

Il duro sfogo di Aurora Ramazzotti su Instagram

Senza ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros è una delle giovani influencer e conduttrici radiofoniche più apprezzate del nostro Paese. Dalla madre ha preso la simpatia e spesso sono molto complici. La loro poca differenza d’età fa si che siano come due sorelle.

Di recente, però, la giovane ha avuto uno strano sfogo sul suo seguitissimo account Instagram al punto di far preoccupare tutti coloro che la seguono. Qualcosa che in tanti che vivono a Milano si trovano nella sua stessa situazione. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla fidanzata di Goffredo Cerza.

La figlia di Michelle Hunziker stanca del baccano che c’è di fronte casa sua

La voglia di vivere e l’energia di Aurora Ramazzotti, però, negli ultimi tempi sono state intaccate da qualcosa che l’ha fatta veramente arrabbiare. La figlia di Michelle Hunziker si è sfogata sul suo account IG, dove spesso parla ai numerosi follower delle sue tante disavventure.

Il problema, stavolta, non è un evento accaduto lontano come quando è stata bloccata da una tempesta di neve, bensì direttamente a casa sua. In che senso? Accanto al suo appartamento, sono ubicati diversi supermercati. Purtroppo molti di essi si trasformano completamente diventando punti di ritrovo per i giovani milanesi.

Quest’ultimi si scatenano con della musica a volume esagerato che fuoriesce da casse enormi. Il caos creato dai ragazzi, scatena la raggia dell’influencer, che ha scherzato sulla sua stessa giovane età, ma nello stesso tempo si è lamentata dicendo questo:

“Il mio problema è che non ho il coraggio di cacciarli, così a volte mi affaccio e li fisso dalla finestra. L’altro giorno mi hanno vista e mi hanno urlato contro. Provo disprezzo per loro, vorrei che andassero altrove e non sotto casa mia”.

Dopo questo sfogo cambierà qualcosa di fronte casa sua, oppure tutto rimarrà come prima?