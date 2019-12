Giorgio Panariello, il devastante lutto in famiglia, un Santo Natale triste: ‘Quando è morto…’

Il lutto di Giorgio Panariello: il ricordo per il fratello scomparso nel 2011

Sicuramente Giorgio Panariello trascorrerà un altro Santo Natale nel segno della malinconia. Il noto attore, che per il momento è in tournée insieme a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, porta con sé un grande dolore che non placherà mai. Il tutto causato dalla morte del fratello Francesco avvenuta nel 2011.

All’epoca l’uomo venne trovato dietro un’aiuola di Viareggio col segno di un ago sul braccio. Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista al comico toscano che quest’anno girando per l’Italia non gli è affatto dispiaciuto il clima natalizio che si vive in questi giorni.

“Ho tanti bei ricordi e anche brutti, perché nel periodo di Natale è scomparso mio fratello”,

ha detto Panariello. Quest’ultimo nel 2011 si recò da solo dalla Toscana in Versilia per andare a vedere il consanguineo:

“Lo ha fatto con il cuore perché so quanto odia spostarsi!”.

Giorgio Panariello si confessa al periodico Tv Sorrisi e Canzoni

Oltre alla morte di overdose del fratello Francesco, nel corso della lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato anche di una grossa delusione avuta da piccolo. Nello specifico sotto l’albero di Natale trovò un fucilino a tappo con il filo. A quel punto si recò dai suoi amici tutto gasato e vestito da cowboy, ma uno di loro aveva ricevuto un mitragliatore:

“Ricordo la mia faccia. Mi sono sentito un primitivo in confronto a lui vestito da soldato americano”.

Come ogni ragazzini, anche l’attore toscano Giorgio Panariello scriveva la sua letterina a Babbo Natale, ma chiedeva i regali senza mai riceverlo, così si arrabbiò e nell’ultima chiese:

“‘Fai te, se ti avanza qualcosa’ Ma i miei nonni, con i quali sono cresciuto, non mi hanno fatto mancare nulla”.

L’ultima puntata della fiction di Rai Uno Pezzi Unici

Nel corso dell’intervista per il noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Giorgio Panariello ha riferito che di recente ha vissuto una tragedia. Inoltre non ha menzionato il suo ruolo nella fiction diretta da Cinzia TH Torrini, Pezzi Unici, che chiuderà i battenti con l’ultimo appuntamento che andrà in onda domenica 22 dicembre in prime time su Rai Uno.