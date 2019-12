Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, nozze segrete a marzo

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano? Nozze segrete a marzo ci sarà Maria De Filippi?

La trasmissione di U&D è in pausa natalizia e cosa c’è di meglio se non dare qualche pettegolezzo sui protagonisti come Tina Cipollari. L’opinionista della trasmissione di Maria De Filippi come spesso accade si trova coinvolta nei gossip. Come in questi ultimi giorni si è molto discusso di lei per una presunta crisi con il fidanzato Vincenzo Ferrara. Naturalmente crisi che poi è stata smentita da lui attraverso il web.

C’è da dire che non è stato un comunicato o una smentita ufficiosa ma il compagno della Cipollari ha voluto mettere in chiaro la situazione, come riteneva più opportuno, postando un’immagine insieme alla sua innamorata con una bellissima dedica d’amore, togliendo così il gossip e i vari pettegolezzi sulla presunta lite e di un allontanamento a causa dell’ex marito Kikò Nalli e tanto altro.

Matrimonio in arrivo per la coppia?

Cosa succede ora? Ancora si continua a parlare della coppia questa volta a farlo è il settimanale Nuovo ma non a causa della presunta rottura ma, addirittura, per il presunto matrimonio che starebbe per arrivare a marzo.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in attesa di conferma o smentita

Stando a quanto scritto dal settimanale Nuovo, l’opinionista Tina Cipollari e l’imprenditore Vincenzo Ferrara si sposeranno molto ma molto presto. Forse ci vocifera il prossimo marzo 2020, si vocifera sempre che le nozze saranno in gran segreto e che proprio la Cipollari stia organizzando in questi giorni di Natale.

Grazie ad alcune fonti molto vicine ai fidanzati il matrimonio si terrà in primavera. Naturalmente con la presenza di amici e parenti ma, soprattutto con la presenza della conduttrice Maria De Filippi che avrebbe dato addirittura la sua benedizione all’opinionista di uomini e donne.

Ora resta da capire se anche l’ex marito Kikò Nalli voglia benedire e approvare queste nozze delle coppia e concedere alla ex moglie l’occasione di rifarsi una nuova vita e questa volta in modo pubblico e ufficiale. Tutto ciò lo sapremo solo alla prossima conferma della coppia oppure ci dovremmo aspettare una smentita, questo è sicuro. Il resto sarà solo del gossip.