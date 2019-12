Elisabetta Gregoraci ‘torna’ con Flavio Briatore: il regalo di Natale per il figlio Nathan

Flavio ed Elisabetta trascorrono il Santo Natale insieme al figlio Nathan Falco

Ebbene sì, nonostante le divergenze Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso il Santo Natale insieme. L’ex coppia hanno trascorso la vigilia a Dubai insieme a Nathan Falco che il 25 dicembre ha compiuto 9 anni. A rendere nota la notizia ci ha pensato la stessa soubrette calabrese sul suo profilo Instagram.

Un gesto che è stato molto apprezzato dai seguaci di entrambi. Nonostante la vicinanza e aver passato la festa come una vera famiglia tra l’imprenditore e la conduttrice non c’è nessun ritorno di fiamma. Lei mesi fa si è lasciata con Francesco, mentre lui di recente ha mollato la giovanissima Benedetta. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo nelle ultime ore.

Flavio Briatore e la giovane Benedetta si sono lasciati

“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”,

si legge su Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini uscito nelle edicole alla vigilia di Natale. Quindi la ragazza, che tanto ha fatto parlare molto di sé per via della giovane età, a quanto pare si è rivelata solo un altro flirt passeggero per il noto imprenditore. Quest’ultimo, infatti, ha deciso chiudere il rapporto e trascorrere la festività in compagnia dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlioletto Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci contraria al flirt dell’ex marito Flavio Briatore e la giovane Benedetta

La brevissima relazione sentimentale tra l’imprenditore Flavio Briatore e la giovanissima Benedetta aveva fatto arrabbiare molto l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, infatti, si era lamentata sul suo account Instagram.

E alla fine, a quanto pare, l’uomo ha seguito il consiglio della conduttrice di Made in Sud e Battiti Live, per la quale prova da sempre tanta stima ed ammirazione. Davvero non ci sarà un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi?