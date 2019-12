Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nella bufera per il regalo di Natale per il figlio Domenico [FOTO]

Polemiche sui social network per il dono di Rosa e Pietro al piccolo Dodo

Dopo le clamorose dichiarazioni di Rosa Perrotta sulla sua sfera intima con Pietro Tartaglione, i due il giorno di Natale sono finiti nuovamente al centro delle polemiche. Per quale motivo stavolta? Il tutto per il regalo che i coniugi hanno fatto al loro figlioletto Domenico.

Quest’ultimo che è venuto al mondo lo scorso luglio ha ricevuto in dono una macchinina elettrica, esattamente un Mini Cooper. Un sogno che tutti i bambini vorrebbero avverato ma nello stesso tempo sembra inappropriato per Dodo visto che ha pochi mesi. A quel punto i leoni da tastiera si sono scatenati contro la coppia che però non è rimasta a guardare. Infatti i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono difesi in tutti i modi.

La critica del leone da tastiera e le repliche di Rosa e Pietro

“Il bambino ha solo 5 mesi. Siete proprio ridicoli come sempre ed esibizionisti”,

ha scritto un haters di nome Ivana sul profilo Instagram del legale salernitano. Ovviamente la replica di Pietro Tartaglione non è tarata ad arrivare:

“La macchina è telecomandata dai genitori, anche noi ti vogliamo bene Ivana”.

Ma non è finita qui, infatti gli insulti e le numerose critiche hanno raggiunto anche l’account IG dell’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. In tanti, infatti, non trovano adatta una macchinina del genere ad un piccolo di pochi mesi.

“A noi dei tuoi dubbi sotto una foto così ci frega veramente poco. Credici”,

ha risposto la ragazza salernitana. (Continua dopo il post)

Il Santo Natale in famiglia e le prossime nozze

Tralasciando le numerose critiche anche nel giorno di festa, questo è il primo Natale da genitori per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno festeggiato in famiglia, tra chiacchiere, risate e numerosi doni. Il 2020 sarà un anno importante per l’ex tronista e l’avvocato campano, che finalmente si sposeranno.